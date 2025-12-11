Condenado como autor de atentado a funcionario sanitario

Se trata de un hombre que abofeteó a una enfermera en Urgencias de Valdecilla

La titular del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Santander condenó el pasado sábado a un hombre que en esa misma fecha abofeteó a una enfermera cuando se encontraba en un box del Servicio de Urgencias del Hospital Marqués de Valdecilla.

En una vista celebrada en el citado juzgado, que en ese momento se encontraba en funciones de guardia, el hombre reconoció los hechos y admitió ser autor de un delito de atentado a funcionario sanitario en concurso con un delito leve de lesiones.

La fiscalía y su defensa acordaron entonces una pena de 140 días de prisión, 120 euros de multa y 200 euros de indemnización para la enfermera, que la magistrada llevó a sentencia.

Según el relato de hechos, el hombre se encontraba a las siete y media de la mañana del pasado sábado en un box de urgencias de Valdecilla gritando y molestando al resto de los pacientes.

Ante esa situación, la enfermera se le acercó y le pidió que moderara el tono de voz y se calmara, a lo que el ahora condenado respondió con gritos y dos bofetadas en la cara.

A consecuencia de estos hechos, la sanitaria sufrió contusión en la cara que requirió una primera asistencia sanitaria.

Tras la conformidad, la titular del juzgado declaró la firmeza de la sentencia y acordó la suspensión extraordinaria de la pena privativa de libertad a condición de que el ahora condenado no vuelva a delinquir durante un plazo de tres años, de que realice 75 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad y de que abone la indemnización.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos