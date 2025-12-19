La Audiencia de Murcia exime a una mujer de las deudas por un delito de estafa y por mala praxis de su exesposo

La Sección 5 confirma que los 218.000 euros satisfechos por, una condena penal y de una actuación irregular corresponden en exclusiva al cónyuge responsable. Las declara privativas y no gananciales al ser generadas por una conducta dolosa o gravemente culposa. La Sección 5 de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha confirmado la sentencia que estimó la reclamación de cantidad formulada por una mujer frente a su exesposo, al considerar que las deudas satisfechas por aquella no podían imputarse a la sociedad de gananciales, sino que tenían carácter estrictamente privativo del cónyuge deudor.

El Tribunal analiza un litigio originado tras el abono, por parte de la exesposa, de la responsabilidad civil derivada de una condena penal por delito de estafa impuesta al exmarido y de una deuda relacionada con una mala praxis profesional.

La Audiencia Provincial ratifica el criterio del Juzgado de Primera Instancia 6 de San Javier y concluye que, en ambos supuestos, resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 1366 del Código Civil, al tratarse de obligaciones extracontractuales debidas a dolo o culpa grave del cónyuge deudor. En consecuencia, la Sala señala que dichas deudas “no son de cargo ni beneficio de la sociedad de gananciales, sino deudas privativas de dicho cónyuge”, por lo que no pueden imponerse al patrimonio común ni al otro miembro del matrimonio.

En relación con la condena penal por estafa, la sentencia confirma que la cantidad abonada para resarcir a las víctimas, así como los honorarios satisfechos al letrado de estas, tuvieron su origen en una conducta dolosa atribuida exclusivamente al condenado. El Tribunal recuerda que la responsabilidad civil nacida del delito se integra en el ámbito de las obligaciones extracontractuales y que, cuando estas derivan de una actuación dolosa o gravemente culposa, queda excluida la responsabilidad de la sociedad de gananciales.

Respecto a la deuda vinculada a la mala praxis profesional, la Audiencia considera igualmente acreditado que se trató de una actuación personal del demandado, ajena al beneficio del patrimonio común. La Sala subraya que no consta que la sociedad conyugal obtuviera ventaja alguna de esa conducta, ni que la exesposa tuviera intervención o responsabilidad en los hechos que dieron lugar a la reclamación económica por parte de la mercantil afectada.