Condenado por obtener ilícitamente 3.000 euros suplantando la identidad de dos parientes

Firmó con una entidad financiera un préstamo haciéndose con los datos bancarios personales de las mujeres

La Audiencia Provincial de la Rioja ha condenado a un hombre por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa a un año de prisión y seis meses de multa con una cuota diaria de cinco euros.

El tribunal acuerda suspender la pena de prisión por un plazo de dos años con la condición de no delinquir durante ese tiempo.

La sentencia, de conformidad, considera probado que el acusado Saturnino era cuñado de una hermana de Ramona y de una hija de Vanesa. Como quería cambiar las ventanas de su domicilio se dirigió a una empresa cuyo propietario Bruno presupuestó en 3.000 euros. Con el propósito de abonar la obra, puesto que carecía de fondos, se hizo con los datos bancarios y copia de la libreta y documentos de identidad de Ramona y Vanesa, valiéndose de la discapacidad intelectual de la primera y avanzada edad de la segunda.

Tras la firma de un contrato suplantando la identidad de ambas, la entidad financiera abonó al encausado los 3.000 euros, que se los quedó sin que constara que las ventanas se llegaran a colocar o se abonara el importe. El banco remitió las cuotas a la cuenta de la que eran titulares Vanesa y sus hijas Ramona y Eulalia, cuotas que fueron devueltas por las interesadas al no haber firmado ningún contrato.

“Constituyendo los hechos aceptados el delito que se dice, no tratándose de otros distintos a los imputados inicialmente ni de calificación más grave, no concurriendo manifiestamente circunstancias determinantes de exención o atenuación no tenidas en cuenta y no sobrepasándose los máximos penológicos legalmente previstos, procede dictar sentencia de estricta conformidad, sin más trámites, conforme a lo dispuesto en el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, expresa el tribunal.

AP de La Rioja. Sección nº 1. Sentencia nº 74/2025 de 25 de marzo de 2025.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos