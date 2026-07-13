Convenio entre el Notariado y los ingenieros técnicos agrícolas para la legitimación notarial online de sus firmas electrónicas

El convenio facilitará además el intercambio de información entre los casi 3.000 notarios españoles y los más de 15.000 ingenieros técnicos agrícolas representados por el CGCOITAE.

El acuerdo se enmarca en el Plan Notarial de Emergencias impulsado por el Consejo General del Notariado para reforzar la colaboración con instituciones y corporaciones cuya actuación resulta esencial en situaciones de emergencia.

La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España (CGCOITAE), Carlos Gutiérrez Alameda, han suscrito un convenio de colaboración que permitirá a los más de 15.000 ingenieros técnicos agrícolas colegiados integrados en el CGCOITAE, legitimar online sus firmas electrónicas, ante el notario que elijan, en la Sede Electrónica Notarial, dotada de las mayores medidas de seguridad, así como intercambiar la información y documentación que precisen en el desempeño de sus funciones.

Los ingenieros técnicos agrícolas son profesionales que desarrollan su actividad en la planificación y dirección de explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias, el regadío, la sanidad vegetal, la mecanización agrícola, la ordenación del medio rural y la protección del medio ambiente. En situaciones de emergencia, como incendios, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos, su intervención resulta esencial para evaluar daños en explotaciones e infraestructuras agrarias, emitir informes y certificaciones técnicas o dirigir actuaciones de reparación y recuperación.

Documentos técnicos

La posibilidad de legitimar notarialmente su firma electrónica en la Sede Electrónica Notarial permitirá a los ingenieros técnicos agrícolas acreditar con plenas garantías la autoría de sus documentos técnicos, agilizar su tramitación y contribuir a simplificar procedimientos administrativos en beneficio de la ciudadanía.

Para la verificación de la firma electrónica será necesario que los ingenieros técnicos agrícolas se registren en la Sede Electrónica Notarial, dándose de alta como usuarios en el Portal Notarial del Ciudadano (https://www.portalnotarial.es/). El CGCOITAE dispondrá de un espacio específico que permitirá al notario verificar la autenticidad de la firma, su pertenencia al firmante y su condición de colegiado ejerciente.

Durante la firma, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo , destacó que “este convenio es un ejemplo de cómo la tecnología y la cooperación institucional pueden ponerse al servicio de la ciudadanía y se integra, además, en el Plan Notarial de Emergencias, una iniciativa con la que el Notariado quiere reforzar su capacidad de respuesta y colaboración en situaciones críticas”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, Carlos Gutiérrez Alameda , ha señalado: "Nuestro trabajo está al servicio de agricultores, empresas, administraciones y ciudadanos. Este convenio nos permitirá prestar un mejor servicio, agilizando la tramitación administrativa de numerosos proyectos y reduciendo tiempos en procedimientos que requieren seguridad jurídica. Además, responde a una demanda cada vez más extendida de simplificar trámites sin renunciar a las máximas garantías. Ese es el verdadero valor de este acuerdo".

Este convenio forma parte de los acuerdos que el Consejo General del Notariado está impulsando en el marco de su Plan Notarial de Emergencias, concebido como un instrumento para reforzar la coordinación entre el Consejo General del Notariado, los Colegios Notariales, el Centro Tecnológico del Notariado y otros operadores e instituciones. El Plan nace de la experiencia adquirida por el Notariado español en la atención a la ciudadanía durante emergencias como la erupción del volcán de La Palma y la DANA y persigue facilitar una respuesta ágil y eficaz en situaciones críticas mediante el establecimiento de mecanismos de colaboración e intercambio de información con entidades cuyas actuaciones resultan esenciales para la protección de las personas y la recuperación de la normalidad.

El convenio contempla, además, la recopilación y el tratamiento de datos obtenidos para las Administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias; la participación de ambas profesiones en actividades conjuntas, reuniones y grupos de trabajo; así como la organización de jornadas y la difusión de iniciativas y materiales elaborados conjuntamente.

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