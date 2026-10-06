El Despacho pone en marcha este equipo para dar respuesta al creciente volumen de operaciones y mandatos que gestiona entre Iberia, México y otros mercados latinoamericanos

Pérez-Llorca continúa avanzando en el desarrollo de su plataforma jurídica iberoamericana con la constitución de un equipo Iberia-Latam con sede en México, concebido para reforzar las capacidades del Despacho ante el creciente volumen de operaciones y mandatos que gestiona entre ambas regiones.

Este equipo permitirá potenciar el asesoramiento en asuntos originados en Iberia y Europa con destino a México y Latinoamérica y, en sentido inverso, acompañar desde México a clientes corporativos y family offices mexicanos que ya confían en Pérez-Llorca para sus operaciones en Iberia y otros mercados europeos.

Para liderar el equipo Iberia-Latam, se trasladará desde Madrid a Ciudad de México Alfredo Lafita, socio de Corporate/M&A, en calidad de Senior Vice President Iberia-Latam. Lafita cuenta con una amplia trayectoria en operaciones de M&A, private equity, mercado de valores, joint ventures y reestructuraciones empresariales, y ha asesorado a compañías multinacionales en algunas de sus operaciones corporativas más relevantes. Junto con Lafita, también se trasladará a Ciudad de México Gonzalo Sánchez-Quiñones, recientemente nombrado socio de Corporate/M&A, con más de 11 años de experiencia en la oficina de Madrid.

Además de ambos socios, otros seis abogados españoles especializados en áreas como Seguros, Corporate/M&A, Real Estate y Litigación y Arbitraje Internacional formarán también parte del equipo Iberia-Latam para apoyar el desarrollo y la coordinación de operaciones y asuntos que requieran asesoramiento multijurisdiccional, sumándose a las más de 200 personas con las que el Despacho cuenta entre Ciudad de México y Monterrey.

Esta iniciativa se enmarca en Proyecto Scala con el que Pérez-Llorca busca aprovechar las oportunidades derivadas de su proceso de internacionalización, consolidar una plataforma jurídica iberoamericana plenamente integrada, reforzar la coordinación en el asesoramiento a clientes multijurisdiccionales y fomentar la movilidad de socios y abogados, así como el desarrollo de carreras internacionales dentro del Despacho.

La iniciativa responde al creciente nivel de integración empresarial entre México y Europa, reforzado en mayo de 2026 con la firma del Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México y del Acuerdo Interino de Comercio, que establecen un nuevo marco para profundizar las relaciones comerciales y de inversión.

España ocupa una posición especialmente relevante en estos flujos: según los últimos datos de la Secretaría de Economía de México, fue el segundo mayor origen de inversión extranjera directa en México durante el primer semestre de 2026, solo por detrás de Estados Unidos, con 4.954 millones de dólares, el 14,2 % del total recibido; en sentido inverso, ICEX sitúa a México como el sexto mayor inversor en España y el tercero de fuera de la Unión Europea, solo por detrás de Estados Unidos y Reino Unido.

“La relación empresarial entre México y Europa atraviesa un momento especialmente relevante. Existe una presencia muy consolidada de compañías europeas en México y, al mismo tiempo, vemos un creciente interés de grupos mexicanos por España y otros mercados europeos. El equipo Iberia-Latam de Pérez-Llorca potencia las capacidades del Despacho a ambos lados del Atlántico, da respuesta al creciente volumen de trabajo entre ambas regiones y conecta de manera todavía más directa nuestros equipos y nuestro conocimiento para acompañar a los clientes desde el lugar en el que toman y ejecutan sus decisiones de inversión”, ha señalado Alfredo Lafita.

Pedro Pérez-Llorca, socio director del Despacho, regresará a Madrid a finales de 2026 como estaba programado, tras completar el periodo de un año durante el que ha desarrollado su actividad desde Ciudad de México. Seguirá estrechamente vinculado a la práctica mexicana desde Madrid y con estancias temporales en México. Pérez-Llorca ha declarado que “además de haber sido una experiencia vital muy positiva, mi año en México me ha permitido conocer de primera mano las enormes posibilidades del mercado mexicano, los retos y planes de nuestros clientes y el enorme potencial de nuestro talento local. Me siento muy orgulloso de nuestro equipo en México y de todo lo que están consiguiendo”.

Más allá del nombramiento de Lafita como Senior Vice President Iberia-Latam, se mantiene sin cambios la estructura de gobierno de la Firma que sigue articulada por el Partnership Board Internacional, Pedro Pérez-Llorca como Socio Director, Julio Lujambio como Socio Ejecutivo e Iván Delgado como Socio Ejecutivo Internacional, junto con los Country Chairs de cada país: Jorge Mondragón en México, Mauricio Piñeros en Colombia y Luis Miranda en Perú.

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