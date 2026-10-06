Esta edición cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona, Ebrand, Imperial Brands-Altadis, Herrero & Asociados, HP y ACCIÒ

Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), será la encargada de clausurar el foro.

La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA), con el apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A (OEPM), celebra los próximos 25, 26 y 27 de noviembre una nueva edición del Foro Europeo de Propiedad Industrial, que congregará a más de 300 profesionales y cerca de 60 ponentes de instituciones nacionales, europeas e internacionales, empresas y organizaciones líderes en la defensa de las marcas y los activos intangibles.

El encuentro se celebrará en La Pedrera de Barcelona y contará con la participación de Isabel Perelló, presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que será la encargada de clausurar el foro. Por cuarto año consecutivo, la Ciudad Condal reunirá a profesionales del sector para analizar la situación de la propiedad industrial (PI) en Europa desde la perspectiva de quienes trabajan en la protección y defensa de estos derechos.

Esta edición será inaugurada por Eduardo Petrossi, presidente de ANDEMA y consejero delegado de Mahou San Miguel, y Jaume Duch, conseller de la UE y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya. El subsecretario de Turismo e Industria y presidente de la OEPM, Pablo Garde, y Patricia García-Escudero, directora del observatorio de la EUIPO, clausurarán el evento junto con la presidenta del CGPJ.

Entre los participantes en las mesas redondas, este año el foro cuenta con instituciones como la Comisión Europea, la OLAF (European Anti-Fraud Office), la CNMC, el Banco de España o la Cámara de Comercio; asociaciones internacionales y europeas como INTA (International Trademark Association), UNIFAB (la ANDEMA francesa), INDICAM (la ANDEMA italiana) o AIM.

(European Brands Association); empresas como ISDIN, Aena, Natura Bissé, Ron Barceló, Osborne, HP, Amazon, Temu, Imperial Brands-Altadis y Ebrand, entre otras.

En las 10 mesas redondas que forman el foro de 2026 se tratarán temas como la valoración de los activos intangibles, la necesaria coordinación policial en los delitos de PI, los riesgos y oportunidades que presenta la IA, la labor de concienciación de las marcas e instituciones para combatir las falsificaciones, entre otros.

Para el director general de ANDEMA, Gerard Guiu: “un año más, España se convertirá en el epicentro internacional del mundo de la propiedad industrial al reunir a representantes institucionales, empresas y profesionales de distintos ámbitos y países, poniendo de manifiesto la importancia de sumar esfuerzos a escala europea e internacional para hacer frente a los retos actuales y futuros en la defensa de las marcas”.

Este año, además de la recepción en el Ayuntamiento de Barcelona el día 25 de noviembre, como actividad lúdica, los asistentes podrán disfrutar de una visita guiada por el Poble Espanyol. Durante la visita, la Junta Directiva de ANDEMA entregará dos reconocimientos a la labor de defensa de las marcas y la propiedad industrial: uno a una persona por su contribución en el ámbito profesional y otro a una organización en reconocimiento a su trayectoria.

En esta edición colaboran el Ayuntamiento de Barcelona, Ebrand, Imperial Brands-Altadis, Herrero & Asociados, HP y ACCIÒ, la agencia de la Generalitat de Catalunya para el crecimiento de las empresas.

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