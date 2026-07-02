Lefebvre recuerda la importancia de planificar la formación de los equipos con antelación para optimizar el crédito disponible y reforzar la competitividad de las organizaciones.

La formación continua se ha convertido en un elemento estratégico para las empresas que desean adaptarse a un entorno normativo, tecnológico y empresarial en constante transformación. Sin embargo, cada año una parte importante del crédito destinado a financiar la formación de los trabajadores queda sin utilizar, perdiéndose una oportunidad para impulsar el desarrollo del talento dentro de las organizaciones.

El crédito formativo, gestionado a través del sistema de bonificaciones de FUNDAE, permite a las empresas financiar acciones formativas para sus empleados. No obstante, para beneficiarse de él es imprescindible planificar con suficiente antelación las necesidades de formación y ejecutar las acciones dentro de los plazos establecidos.

Antonio Hurtado de Mendoza, director de Formación de Lefebvre, incide en que muchas organizaciones concentran la planificación de la formación en los últimos meses del año, lo que dificulta aprovechar al máximo el crédito disponible.

"La formación no debe entenderse únicamente como una obligación, sino como una inversión que mejora la productividad, facilita la adaptación al cambio y contribuye al crecimiento profesional de los equipos."

Formación alineada con los nuevos retos empresariales

Los cambios regulatorios, la digitalización de los procesos, la incorporación de la inteligencia artificial o las nuevas exigencias en materia de compliance hacen necesaria una actualización constante de conocimientos.

En este contexto, la formación eLearning se ha consolidado como una de las modalidades preferidas por las empresas, gracias a la flexibilidad que ofrece para compatibilizar el aprendizaje con la actividad profesional.

Lefebvre dispone de un catálogo de cursos eLearning bonificables orientados a profesionales y empresas, con programas especializados en áreas como fiscal, laboral, contabilidad, recursos humanos, protección de datos, compliance, contratación pública, inteligencia artificial o habilidades directivas, entre otras.

Un buen momento para planificar la formación

Con el objetivo de facilitar que las empresas aprovechen al máximo su crédito formativo, Lefebvre ha puesto en marcha una campaña especial que estará vigente del 3 al 15 de julio, durante la cual ofrece un 25% de descuento en una selección de cursos eLearning bonificables.

La iniciativa pretende incentivar la planificación anticipada de la formación y ayudar a las organizaciones a transformar el crédito disponible en una inversión que aporte valor a largo plazo.

Anticiparse permite seleccionar con mayor tranquilidad las acciones formativas más adecuadas para cada perfil profesional y optimizar tanto el presupuesto como el crédito disponible.

Las empresas interesadas pueden consultar el catálogo completo de cursos eLearning bonificables y beneficiarse de la promoción vigente hasta el 15 de julio.

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