Cristina Vallejo, decana de Barcelona, nueva consejera de la Abogacía Española

Ganó las elecciones celebradas el 19 de junio, y es la tercera mujer en la historia de la institución que ocupa el cargo de decana

Cristina Vallejo Ros, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha tomado posesión como nueva consejera del Consejo General de la Abogacía Española en el pleno celebrado en Madrid.

Vallejo ganó las elecciones celebradas el 19 de junio, y se convirtió en la tercera mujer en la historia de la institución que ocupa el cargo de decana. Con ella ya son 23 las mujeres al frente del decanato de los Colegios de la Abogacía de España.

Desde el 4 de julio representa a los abogados y abogadas de Barcelona, sustituyendo en el cargo al anterior decano, Jesús M. Sánchez.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ya mantuvo a primeros de mes un primer encuentro institucional con la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona en la sede institucional, en el que abordaron los principales retos y proyectos de la profesión en esta nueva etapa.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos