Cristina Vallejo, decana de Barcelona, nueva consejera de la Abogacía Española
Ganó las elecciones celebradas el 19 de junio, y es la tercera mujer en la historia de la institución que ocupa el cargo de decana
NoticiaElDerecho.com
Cristina Vallejo Ros, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha tomado posesión como nueva consejera del Consejo General de la Abogacía Española en el pleno celebrado en Madrid.
Vallejo ganó las elecciones celebradas el 19 de junio, y se convirtió en la tercera mujer en la historia de la institución que ocupa el cargo de decana. Con ella ya son 23 las mujeres al frente del decanato de los Colegios de la Abogacía de España.
Desde el 4 de julio representa a los abogados y abogadas de Barcelona, sustituyendo en el cargo al anterior decano, Jesús M. Sánchez.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ya mantuvo a primeros de mes un primer encuentro institucional con la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona en la sede institucional, en el que abordaron los principales retos y proyectos de la profesión en esta nueva etapa.
