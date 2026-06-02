Cuatrecasas incorpora a Jorge Gómez de Membrillera Ortuño como socio del grupo de Fiscal

Especialista en fiscalidad corporativa general y planificación fiscal patrimonial, cuenta con una dilatada experiencia en materia de empresa familiar, reorganizaciones empresariales y operaciones de M&A

Cuatrecasas refuerza su especialidad de Fiscal con la incorporación de Jorge Gómez de Membrillera Ortuño como nuevo socio del grupo en la oficina de Valencia.

Su llegada contribuirá a impulsar el liderazgo y el desarrollo del área en Levante, consolidando la apuesta estratégica de la Firma por el crecimiento de una práctica en continua evolución y por la prestación de servicios especializados y de alto valor añadido en materia de fiscalidad corporativa y empresa familiar, operaciones inmobiliarias, fusiones y adquisiciones y reestructuraciones empresariales.

Jorge Gómez de Membrillera cuenta con una dilatada carrera profesional como especialista en el asesoramiento fiscal a empresas de sectores tan importantes como el industrial, inmobiliario, automoción, agroalimentario o distribución, entre otros. Tiene sólida experiencia en fiscalidad corporativa general y empresa familiar, planificación fiscal patrimonial, y reorganizaciones empresariales, habiendo participado en numerosas operaciones de M&A de distinta naturaleza y envergadura.

Es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresa por la Universidad de Murcia. Es ponente habitual en seminarios y conferencias de organismos e instituciones públicas y privadas, como cámaras de comercio, colegios profesionales y universidades; además de autor de diversos artículos publicados en prensa y revistas especializadas en materia tributaria. Es miembro del Colegio de Economistas de Valencia y está incluido en el directorio Best Lawyers en la categoría Tax-Valencia.

Sobre su incorporación, Jorge Gómez de Membrillera Ortuño ha señalado: «Me incorporo a Cuatrecasas con gran ilusión y el firme compromiso de sumar al equipo del área Fiscal en Levante. La apuesta de la Firma por el desarrollo en Levante conecta perfectamente con mi vocación de ofrecer un asesoramiento fiscal cercano, especializado y de máxima calidad y valor añadido».

Para Salvador José Llopis, socio director de la oficina de Valencia, «la incorporación de Jorge Gómez de Membrillera viene a confirmar la apuesta de la Firma por Levante y por el desarrollo del área Fiscal en este territorio prestando servicios de alto valor».

«Con la incorporación de Jorge, la Firma ratifica su apuesta por el talento con valor diferencial y por el asesoramiento y desarrollo de la práctica fiscal desde la especialidad. Jorge, junto con la reciente incorporación de Sonia Díaz, contribuirá a reforzar el liderazgo y posicionamiento del área fiscal de la Firma en Levante; coadyuvando de esta forma al ambicioso proyecto y apuesta del grupo por el asesoramiento de alto valor añadido en dicho territorio», asegura Ignacio Costa, socio coordinador del área Fiscal.

Con esta incorporación, Cuatrecasas da un paso importante en la ampliación de su alcance y capacidad de servicio en la Comunidad Valenciana, reafirmando su vocación por prestar un asesoramiento diferencial en el ámbito tributario, clave para la Firma. La visión estratégica de la región y conocimiento técnico de Jorge Gómez de Membrillera son plena garantía de eficiencia, seguridad y buena defensa ante procesos jurídicos complejos.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos