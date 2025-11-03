David Díez Revilla, nuevo decano del Colegio de la Abogacía de León

Será durante los próximos cuatro años el representante de los abogados de León, en sustitución de Fernando Rodríguez Santocildes

David Díez Revilla se ha convertido, tras las elecciones de este viernes, en el nuevo decano de la abogacía leonesa, y será durante los próximos cuatro años el representante de los abogados de León, en sustitución de Fernando Rodríguez Santocildes, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León y presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía, tras ocho años de mandato.

íez Revilla fue presidente de los Abogados Jóvenes de León de la Confederación Española de la Abogacía Joven y miembro de la junta directiva del Colegio de la Abogacía de León desde el año 2014. Nació en León capital y estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y cursó el máster en Mediación en la Universidad de León, donde actualmente está realizando un doctorado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Desde hace 25 años forma parte del gabinete jurídico multidisciplinar Trivium en León capital.

El nuevo decano ha resultado electo con todos los miembros de Junta de su candidatura, por lo que no necesitará contar con diputados de la lista de la otra candidata, Pilar Pérez.

El equipo que trabajará con Revilla lo componen Arantxa Gutiérrez Oblanca (secretaria), Antonio Pérez Lorenzana (tesorero), Isabel González Delgado (diputada 1ª y vicedecana), Sandra Micaela Luis Gutiérrez (diputada 2.ª), Sara Castro García (diputada 5.ª), Ana Isabel Freijo Abella (delegación de Ponferrada y diputada 7.ª), Miguel Gómez Solía (diputado 8.º) y Claudia Quiroga Crespo (diputada 9.ª).

