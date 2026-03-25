La Asamblea General de ANDEMA se cierra con la firma de un acuerdo con Policía Nacional

El subsecretario de Industria y Turismo y presidente de la OEPM, Pablo Garde, ha sido el encargado de clausurar el encuentro.

El procedimiento de colaboración entre ANDEMA y la Policía Nacional busca aunar fuerzas para combatir los delitos que atentan contra la propiedad industrial.

La Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) ha celebrado el 25 de marzo su Asamblea General de 2026 en la que sus más de 100 miembros han apoyado las cuentas y han dado luz verde a la preparación de un plan estratégico para los próximos años enfocado en la expansión y crecimiento de la asociación. Además, se ha formalizado un procedimiento de colaboración entre la asociación y la Policía Nacional en materia de propiedad industrial (PI).

El plan estratégico de la asociación se desarrollará entre 2027 y 2029 y está orientado a consolidar las iniciativas puestas en marcha por parte ANDEMA y a desarrollar nuevos proyectos que permitan la expansión de la asociación por España, fortalecer su papel en la PI fuera del territorio nacional y reforzar el reconocimiento de ésta, más allá del ámbito estrictamente vinculado a la PI. Además, se ha aprobado la incorporación de 8 nuevos asociados: New Balance, Puma, Marqvision, LALIGA, Lacer, Asics, Nintendo y Primavera Sound.

Eduardo Petrossi, presidente de Andema y consejero delegado de Mahou San Miguel, ha destacado que para el crecimiento en la base asociativa es clave la incorporación de una gran diversidad de sectores como el tecnológico, la banca, la industria farmacéutica, la construcción o el entretenimiento. De acuerdo con el presidente de ANDEMA “proteger los derechos marcarios va más allá de los clásicos sectores que han sufrido tradicionalmente problemas con las falsificaciones. Proteger la propiedad industrial es una prioridad estratégica para todas las empresas.”

Tras la sesión asamblearia, ha tenido lugar un acto institucional, que ha sido clausurado por Pablo Garde, subsecretario de Industria y Turismo y presidente de la OEPM.

En esta segunda parte de la jornada, han participado Isabel Valldecabres, presidenta y directora general de la FNMT-RCM, y Eduardo Petrossi, presidente de ANDEMA y consejero delegado de Mahou San Miguel.

Asimismo, se ha celebrado un coloquio en formato entrevista con la participación de Carme Artigas, una de las voces más influyentes en Europa en materia de inteligencia artificial y transformación tecnológica, y Verónica Sanz, periodista de La Sexta.

A la clausura han acudido alrededor de 150 personas entre asociados de ANDEMA, representantes de otras empresas, instituciones, Administración Pública, FFCC de Seguridad y medios de comunicación.

Procedimiento de colaboración con la Policía Nacional

El comisario general de la Policía Judicial, Luis Fernando Pascual, ha acudido hoy a la Asamblea de Andema, para firmar con Eduardo Petrossi, presidente de Andema, un procedimiento entre ambas partes en el que se reflejan diferentes vías de colaboración en materia de propiedad industrial, incluida la celebración de eventos de formación de interés para los agentes con el objetivo de compartir buenas prácticas e indicios para la detección e incautación de productos ilícitos.

Gerard Guiu, director general de ANDEMA, ha recalcado que la mejor manera para proteger y defender la propiedad industrial, a las marcas y a los consumidores es trabajando conjuntamente y de forma coordinada entre todos los agentes implicados: “para la asociación la colaboración e interlocución directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un pilar fundamental. Al convenido de hoy con la Policía Nacional hay que sumar a los que ya hemos firmado y puesto en práctica con Guardia Civil, la Policía Municipal de Madrid, los Mossos D’Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona y la Ertzaintza.”

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