Pérez-Llorca, obtiene las certificaciones internacionales en gestión antisoborno y compliance penal ISO 37001 y UNE 19601

El logro de estos estándares es un paso más en la consolidación del modelo de buen gobierno del Despacho

Pérez-Llorca se ha convertido en el primer despacho de abogados en España en obtener de manera conjunta las certificaciones ISO 37001, estándar internacional en sistemas de gestión antisoborno, y UNE 19601, norma de referencia en sistemas de gestión de compliance penal. Ambas han sido otorgadas por Bureau Veritas.

Este doble reconocimiento refuerza el modelo de gobierno corporativo de la Firma y la posiciona como referente en integridad empresarial y gestión del riesgo, un factor cada vez más determinante para compañías que operan en entornos regulatoriamente exigentes y con alta exposición reputacional.

Un marco integral de cumplimiento ético y penal

La ISO 37001 avala la implantación de un sistema de gestión antisoborno conforme a la norma internacional, que proporciona un marco estructurado para prevenir, detectar y gestionar riesgos de soborno, reforzando la cultura de integridad y transparencia en todas las actividades del Despacho.

Por su parte, la UNE 19601 acredita la existencia de un sistema de compliance penal alineado con las mejores prácticas internacionales, capaz de mitigar riesgos delictivos y reforzar la cultura de cumplimiento en un entorno cada vez más regulado y sujeto al escrutinio de los stakeholders.

La adopción conjunta de ambas normas permite al Despacho integrar de forma coherente sus sistemas de gobierno de compliance, dar respuesta proactiva a los riesgos de soborno y delitos corporativos, y cumplir con los más elevados estándares éticos y regulatorios del mercado, lo que redunda en un refuerzo de la confianza por parte de clientes, empleados y demás grupos de interés en su modelo de gestión y gobierno.

“Obtener las certificaciones ISO 37001 y UNE 19601 es un hito que refleja el compromiso continuo de Pérez-Llorca con la integridad, la excelencia profesional y la transparencia en todos nuestros procesos. Este reconocimiento nos sitúa a la vanguardia del sector legal en España y nos permite ofrecer a nuestros clientes la máxima garantía de cumplimiento ético y legal”, ha afirmado Julio Lujambio, socio ejecutivo de Pérez-Llorca.

“Nuestra apuesta por un modelo robusto de gestión penal y antisoborno responde no solo a una obligación normativa, sino a un valor diferencial que aporta seguridad jurídica y reputacional tanto a nuestros clientes como a nuestra propia organización”, ha señalado José Luis Luna, Chief Legal Officer de Pérez-Llorca.

Desde la perspectiva de cumplimiento, María Cano, Compliance Officer del Despacho, subraya que “este hito da continuidad a una estrategia corporativa centrada en fortalecer las estructuras de control interno y elevar los estándares éticos del Despacho”.

El Despacho espera obtener a finales de año la ISO 37001 en Portugal, México y Colombia, resto de jurisdicciones en las que ejerce Derecho local, logrando de esta manera homogeneizar su estándar antisoborno en todos los países en los que opera, y convirtiéndose así en el primer despacho en estos países en lograr esta acreditación.

Con esta doble certificación, Pérez-Llorca reafirma su liderazgo como una de las firmas legales más avanzadas en materia de buen gobierno corporativo, mitigación del riesgo y cumplimiento normativo, elementos clave para clientes que operan en sectores altamente regulados y que demandan partners jurídicos con los máximos niveles de rigor, transparencia e integridad profesional.

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