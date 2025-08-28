Debate jurídico sobre la amnistía y la Constitución impulsado por Lefebvre

Los expertos en Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo y Joan Ridao discutirán en profundidad las cuestiones relacionadas con la amnistía en España y su impacto en la Constitución, en la primera sesión de los Debates de Lefebvre el próximo 17 de septiembre

En un intento por enriquecer el discurso jurídico y promover la reflexión sobre temas complejos de actualidad, nacen los Debates de Lefebvre, cuya primera sesión se celebrará el próximo 17 de septiembre a las 16h en formato virtual.

Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar un foro para el debate, la reflexión y comprensión sobre temas jurídicos que afectan a nuestra vida cotidiana y que requieren una variedad de perspectivas para su mejor comprensión.

Los ponentes de esta sesión inaugural serán Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, y Joan Ridao, profesor agregado de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona. Ambos expertos compartirán sus conocimientos y perspectivas sobre varios aspectos de la amnistía en España.

Entre las cuestiones a debatir se incluyen los antecedentes históricos, tanto remotos como recientes, de la Amnistía en España; la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña; la sentencia del Tribunal Constitucional del 26/06/2025; y el futuro pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La sesión, que se realizará en formato online, permitirá a los asistentes seguir el debate en directo y enviar sus preguntas a través de un formulario, fomentando así una participación activa y potenciando el intercambio de ideas.

