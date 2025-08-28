Debate jurídico sobre la amnistía y la Constitución impulsado por Lefebvre

Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar un foro para el debate, la reflexión y comprensión sobre temas jurídicos que afectan a nuestra vida cotidiana y que requieren una variedad de perspectivas para su mejor comprensión.
Los ponentes de esta sesión inaugural serán Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, y Joan Ridao, profesor agregado de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona. Ambos expertos compartirán sus conocimientos y perspectivas sobre varios aspectos de la amnistía en España.
Entre las cuestiones a debatir se incluyen los antecedentes históricos, tanto remotos como recientes, de la Amnistía en España; la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña; la sentencia del Tribunal Constitucional del 26/06/2025; y el futuro pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La sesión, que se realizará en formato online, permitirá a los asistentes seguir el debate en directo y enviar sus preguntas a través de un formulario, fomentando así una participación activa y potenciando el intercambio de ideas.
Inscríbete aquí para asistir de forma online y envía tu pregunta