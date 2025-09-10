Deloitte Legal incorpora a Inmaculada Castelló como nueva socia de M&A

El nuevo fichaje reafirma el posicionamiento del área de Corporate/M&A como referente en el sector legal

Deloitte Legal refuerza su área de Corporate/M&A con la incorporación de Inmaculada Castelló, con más de 20 años ejerciendo como abogada especializada en transacciones middle-market, así como en operaciones de desinversión y reestructuración con gran foco en el sector sanitario.

Este fichaje responde a la apuesta de Deloitte Legal por consolidar su práctica de Corporate/M&A, una de sus áreas insignia, sumando a profesionales con una profunda especialización sectorial, en línea con las últimas incorporaciones del Despacho.

Inmaculada se incorpora a un equipo referente en el asesoramiento integral de todo tipo de operaciones mercantiles, abarcando una estrategia end-to-end M&A en que se acompaña al cliente en las fases previas y posteriores de las transacciones, así como en las operaciones de restructuración empresarial.

Proveniente de Dentons como socia de Corporate/M&A, Inmaculada ocupó anteriormente la codirección de Pinsent Masons en Madrid, siendo socia de la práctica de Corporate/M&A y responsable de Life Sciences & Healthcare en España de este Despacho. También ha ejercido como abogada en otras firmas relevantes a nivel nacional.

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante y ha sido reconocida por Best Lawyers como “Abogada del Año en Derecho Sanitario” por su profundo expertise en materia transaccional en ese sector.

Para Inmaculada, “estoy muy ilusionada de incorporarme al equipo de Corporate/M&A de una firma líder como Deloitte. Supone una oportunidad excepcional para aportar mi experiencia en un entorno laboral de primer nivel y asesorar a los clientes en operaciones de gran relevancia”.

De acuerdo con Begoña Fernández, socia responsable del área Legal del Despacho: “es un privilegio contar con una profesional con tanto conocimiento técnico en la especialidad del Corporate/M&A como Inmaculada, con un gran reconocimiento en el sector sanitario. Su incorporación nos permitirá seguir acompañando a nuestros clientes en transacciones estratégicas garantizando el más alto nivel de excelencia, aprovechando las capacidades integrales diferenciales de nuestra Firma”.

