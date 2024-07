Dentons nombra a Kate Barton como nueva CEO global de la firma

Dentons, el despacho global más grande del mundo, ha nombrado a Kate Barton como nueva CEO global en sustitución de Elliott Portnoy que ha ocupado el cargo desde el lanzamiento del bufete en 2013.

Barton se une a Dentons desde EY, donde a lo largo de su extensa carrera de más de 30 años ha asumido una gran variedad de roles de liderazgo ejecutivo, el más reciente como vicepresidenta global, así como directora del Comité Ejecutivo de Impuestos. Cuenta con una profunda y amplia experiencia en la prestación de servicios fiscales internacionales, asesorando a grandes empresas multinacionales, así como en la implementación de estrategias de planificación fiscal y compliance tributario a nivel nacional e internacional.

A lo largo de su trayectoria profesional, Barton ha recibido numerosos honores y premios, entre ellos el de "Female Executive of the Year" de los Women World Awards por su innovación tecnológica en el ámbito fiscal; “Woman of the Year – Business Services” otorgados por los Stevie Awards, y ha sido reconocida como “Women of Influence” por el New York Business Journal.

Es miembro de las juntas directivas de All Stars National, Shanti Bhavan, The Ireland Funds Dinner Committee, así como del consejo asesor de decanos de Derecho de Boston College y el consejo asesor de la Escuela de Administración de la Universidad de Boston. Cuenta con una licencia CPA (Certified Public Accountant) en Nueva York y Massachusetts, y es directora certificada por la Asociación Nacional de Directores de Empresas (NACD) de Estados Unidos.

Elliott Portnoy asegura que “la sólida trayectoria de Kate en la dirección de una organización de servicios profesionales compleja y global, junto a sus habilidades sobresalientes en la gestión de personas, procesos y sistemas, su exitosa experiencia en el servicio al cliente y su enfoque reflexivo para la integración, la convierten en la persona idónea para liderar nuestra firma”. “Estoy seguro de que llevará a Dentons hacia una fortaleza y éxito aún mayores", añade.

Por su parte, Barton afirma que "Dentons ha redefinido el panorama de los servicios legales con su pionera estrategia de negocio y sus ofertas para los clientes. Bajo el liderazgo de Elliott, se ha diferenciado por su enfoque global y por su compromiso integrado con clientes transfronterizos y multidisciplinares, demostrando que unirse y operar como una sola organización tiene un impacto mucho mayor”. Y añade que se une al despacho internacional con el objetivo de “continuar desafiando las normas de la industria, en un panorama en constante cambio por la tecnología y la innovación, con el fin de brindar la máxima excelencia en beneficio de nuestros profesionales y clientes".

Barton se unirá a Dentons a principios de septiembre para comenzar un período de transición junto a Elliot Portnoy, cuyo mandato finaliza el próximo 9 de noviembre. Barton comenzará su mandato como CEO global de la firma el 10 de noviembre de 2024.

