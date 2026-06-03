Despachos BK ETL GLOBAL incorpora a Antonio Alcaraz como CEO de la firma

La firma refuerza su estructura directiva con un perfil ejecutivo internacional para impulsar la expansión nacional, el desarrollo de nuevas líneas de negocio y la incorporación de tecnología avanzada al asesoramiento profesional.

Alcaraz asume la dirección ejecutiva de la firma con el mandato de pilotar la próxima fase de crecimiento de la compañía y consolidar su posición como firma de referencia del middle market español.

Integrada en el grupo internacional ETL GLOBAL desde 2015, BK ETL GLOBAL es una firma especializada en servicios profesionales de asesoramiento y consultoría integral, contando con un equipo de más de 250 profesionales y presencia en 9 ciudades del territorio norte de España.

La incorporación se produce en un momento de transformación acelerada del sector de servicios profesionales en España, marcado por la concentración del mercado, la entrada de capital institucional, la integración de tecnología y datos en la práctica profesional, y la creciente demanda de las pymes y empresas familiares de un asesoramiento más estratégico, más cercano y mejor preparado tecnológicamente.

Un perfil ejecutivo para una etapa de ambición

Antonio Alcaraz aporta más de 34 años de trayectoria ejecutiva desarrollada en ocho países y cinco sectores, siempre con responsabilidad directa de P&L y, de manera consistente, en posiciones donde el mandato ha sido el mismo: construir, transformar y escalar.

Ha dirigido operaciones en España, Portugal, Polonia, Marruecos, México, Brasil y Argentina, en organizaciones que van desde grupos industriales y multinacionales cotizadas (NASDAQ y París) hasta empresas familiares en transición generacional y proyectos empresariales fundados por él mismo. Esta diversidad le ha permitido acumular una mirada integral sobre lo que diferencia a las compañías que crecen de forma sostenida de las que se estancan: la calidad de la ejecución, la disciplina del gobierno corporativo y la capacidad de leer mercados antes que la competencia.

Es fundador de ThinkOutBox, plataforma propia de transformación estratégica desde la que asesora a consejos y comités de dirección, y mantiene roles activos como consejero en empresas de comunicación, logística y agroalimentación. Ha completado el Board Directors Programme de ESADE y actualmente participa del programa M&A and Corporate Development Strategies en Wharton, dos credenciales directamente alineadas con la agenda que asume en BK ETL Global.

"Asumo este reto con enorme responsabilidad y con la convicción de que el sector de servicios profesionales vive un momento decisivo. La pregunta ya no es si el modelo cambia, sino quién lidera el cambio. BK ETL GLOBAL tiene los profesionales, la solvencia y la base de clientes para hacerlo, y mi compromiso es traducir ese potencial en crecimiento real, sostenido y rentable, sin perder nunca la cercanía que es nuestra seña de identidad.", señala Antonio Alcaraz.

Tres prioridades estratégicas para impulsar el crecimiento

Alcaraz ha definido tres ejes que articularán su mandato y que marcan el ritmo de la próxima etapa de la firma:

1. Consolidación y expansión nacional del negocio. BK ETL GLOBAL reforzará su base de clientes en las geografías donde ya es referente y profundizará su penetración en los segmentos clave del middle market español, con especial foco en empresas familiares, pymes en crecimiento y grupos consolidados que demanden un asesoramiento integral. La firma combinará crecimiento orgánico con una estrategia activa de incorporación de talento, despachos y capacidades que aporten complementariedad y aceleren la consolidación del proyecto en el mercado nacional.

2. Desarrollo de nuevas líneas de servicio de mayor valor añadido. Junto al núcleo histórico de servicios fiscales, laborales, contables y jurídicos y mercantiles, BK ETL GLOBAL ampliará y mejorará su oferta con capacidades en M&A, consultoría estratégica, gobierno corporativo, deals advisory y servicios sectoriales especializados. La ambición es acompañar al empresario no solo en la gestión recurrente, sino también —y sobre todo— en las decisiones de mayor calado que enfrentan sus empresas: sucesión, crecimiento, profesionalización del consejo, compraventa, reestructuración.

3. Aplicación de nuevas tecnologías a la práctica profesional. La firma complementará e incorporará tecnología avanzada —analítica de datos, inteligencia artificial aplicada al asesoramiento, plataformas digitales para la relación con el cliente y automatización de procesos— como palanca para liberar tiempo de los profesionales, elevar la calidad del servicio y mejorar la experiencia del cliente. La tecnología, siempre al servicio del expertise humano que define a la firma.

El nombramiento ha sido impulsado por el Consejo de Administración de la firma, presidido por Alfonso Segovia, socio y presidente del Consejo de BK ETL GLOBAL. Profesional reconocido como referente en el País Vasco y a nivel nacional por su expertise en asesoramiento fiscal y planificación tributaria, Segovia ha liderado a lo largo de su trayectoria complejas operaciones de M&A, reestructuraciones societarias y procesos de planificación patrimonial y sucesoria para empresas familiares y grupos del middle market, consolidando a la firma como interlocutor de confianza para los empresarios en las decisiones de mayor calado.

En palabras de Alfonso Segovia, "la incorporación de Antonio Alcaraz responde a una apuesta clara del Consejo por reforzar el liderazgo ejecutivo de la firma en una etapa de gran ambición empresarial. Su experiencia internacional, su capacidad para liderar procesos de transformación y su conocimiento en crecimiento corporativo y M&A encajan plenamente con el momento que vive BK ETL GLOBAL. Queremos seguir creciendo, ampliar nuestra propuesta de valor y consolidarnos como una de las firmas de referencia en el mercado español de servicios profesionales.

Damos la bienvenida a Antonio con la convicción de que, junto al equipo de socios y profesionales, va a llevar a BK ETL GLOBAL a la siguiente liga."

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