Devesa Abogados incorpora como of counsel al catedrático de Derecho del Trabajo David Montoya

Devesa Abogados, firma legal de ámbito nacional especializada en la abogacía de los negocios, refuerza su área laboral con la incorporación como of counsel de David Montoya Medina.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Alicante, David Montoya es una de las voces más reconocidas en la disciplina laboralista en España.

David Montoya es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, institución en la que ejerce la docencia desde 1995 y donde actualmente ostenta la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Además, es Máster en Dirección de Recursos Humanos y cuenta con una trayectoria académica y profesional de máximo nivel.

Ha publicado numerosas monografías de referencia, entre ellas Trabajo en contratas y protección de los trabajadores (2004), La extinción del contrato de trabajo del alto directivo (2008) y Tutela laboral y protección social de los trabajadores enfermos crónicos (2020). Su próxima obra, Enfermedad, contrato de trabajo y discriminación por razones de salud, verá la luz en 2025. Además, ha dirigido trabajos colectivos y cuenta con una extensa producción científica en revistas y capítulos de libro tanto en España como a nivel internacional.

Montoya ha realizado estancias de investigación en centros de excelencia como la Benjamin Cardozo School of Law (Nueva York), el Max Planck Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht (Múnich), la Universidad de Cambridge y la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (Brasil). En su faceta profesional, compagina la cátedra universitaria con su labor como árbitro del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana. En reconocimiento a su trayectoria, fue distinguido como Colegiado de Honor por el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante.

David Devesa, socio fundador y CEO de Devesa Abogados, asegura que es un honor incorporar a David Montoya como of counsel: “Su trayectoria académica, investigadora y profesional lo convierten en un referente indiscutible en el ámbito del Derecho del Trabajo.

Su incorporación refuerza nuestro compromiso con la excelencia jurídica y supone un valor añadido para nuestros clientes en un área tan estratégica como la laboral”.

Por su lado, David Montoya Medina declara que es una gran satisfacción unirse como of counsel a Devesa Abogados: “Es un despacho que destaca por su dinamismo y proyección. Espero contribuir con mi experiencia académica y profesional al fortalecimiento del área laboral, acompañando a la firma en la resolución de los desafíos que plantea un entorno laboral en constante transformación”.

