ECIJA y la Universidad Nebrija crean el Observatorio de Regulación y Competencia en los Mercados Digitales

La sesión inaugural, que se celebrará el próximo 5 de febrero, analizará la reciente sentencia Meta y la convergencia entre protección de datos y Derecho de la competencia en la economía digital

ECIJA y la Universidad Nebrija han suscrito un acuerdo de colaboración para la creación del Observatorio de Regulación y Competencia en los Mercados Digitales, una iniciativa conjunta orientada al análisis, la investigación y la divulgación de los principales retos que plantea la economía digital desde la perspectiva regulatoria y de competencia.

El Observatorio nace en un contexto de profunda transformación de los mercados, marcado por la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, los algoritmos de fijación de precios, las plataformas digitales o los nuevos modelos de negocio basados en datos. Su objetivo es tender puentes entre el ámbito académico y la práctica profesional, para ofrecer un enfoque jurídico y económico aplicado a la evolución de los mercados digitales y los marcos normativos que los gobiernan.

En 2026, el Observatorio analizará, entre otros, algunos de los principales retos que plantea la intersección entre regulación, competencia y tecnología, como el uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial en conductas potencialmente colusorias, la aplicación del Derecho de la competencia y de la Digital Markets Act a las grandes plataformas digitales, el papel de los datos como activo competitivo, la economía de las plataformas y los efectos anticompetitivos de los nuevos modelos de distribución digital, así como los desafíos derivados de la automatización y la toma de decisiones algorítmica.

En el marco de esta colaboración, ECIJA y la Universidad Nebrija impulsarán la publicación de informes periódicos, la organización de workshops y sesiones de trabajo con expertos del sector, así como jornadas y seminarios destinados a fomentar el debate académico y profesional.

La coordinación académica del Observatorio corresponderá, por parte de la Universidad Nebrija, a Fernando Díez Estella, profesor permanente de Derecho mercantil de la Facultad de Economía y Empresa, y por parte de ECIJA a los socios Patricia Liñán Hernández y Rafael Piqueras Cuartero.

La creación de este Observatorio “refuerza la apuesta estratégica de la Universidad Nebrija por la transferencia de conocimiento, el diálogo entre academia y práctica profesional, y la generación de propuestas rigurosas y útiles para los decisores públicos y privados. A través de esta colaboración, Nebrija consolida su posicionamiento como un actor académico clave en el estudio de la economía digital, la regulación tecnológica y los nuevos modelos de mercado en el entorno europeo e internacional", sostiene Fernando Díez.

Con este proyecto, ECIJA refuerza su visión de que “el asesoramiento en Derecho de la competencia no puede entenderse sin una comprensión profunda de las dinámicas inherentes a los mercados digitales y sus distintas manifestaciones: algoritmos, gobierno y tratamiento de datos, plataformas digitales o inteligencia artificial, entre otras muchas. Este Observatorio nace precisamente para anticipar cómo estas dinámicas están redefiniendo la aplicación del Derecho de la competencia y la regulación económica, y para contribuir activamente a ese debate desde una perspectiva jurídica especializada y práctica”, sostienen Patricia Liñán Hernández y Rafael Piqueras Cuartero, socios del área de Competencia en ECIJA.

El Observatorio celebrará su primer evento público el 5 de febrero, centrado en el análisis de la reciente sentencia Meta y en la convergencia entre protección de datos y Derecho de la competencia en la economía digital. Esta sesión inaugural marca el inicio de la actividad del organismo y refleja su vocación de análisis aplicado a los grandes retos regulatorios de los mercados digitales.

