ECIJA y la Universidad Nebrija crean el Observatorio de Regulación y Competencia en los Mercados Digitales

El Observatorio nace en un contexto de profunda transformación de los mercados, marcado por la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, los algoritmos de fijación de precios, las plataformas digitales o los nuevos modelos de negocio basados en datos. Su objetivo es tender puentes entre el ámbito académico y la práctica profesional, para ofrecer un enfoque jurídico y económico aplicado a la evolución de los mercados digitales y los marcos normativos que los gobiernan.
En 2026, el Observatorio analizará, entre otros, algunos de los principales retos que plantea la intersección entre regulación, competencia y tecnología, como el uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial en conductas potencialmente colusorias, la aplicación del Derecho de la competencia y de la Digital Markets Act a las grandes plataformas digitales, el papel de los datos como activo competitivo, la economía de las plataformas y los efectos anticompetitivos de los nuevos modelos de distribución digital, así como los desafíos derivados de la automatización y la toma de decisiones algorítmica.
En el marco de esta colaboración, ECIJA y la Universidad Nebrija impulsarán la publicación de informes periódicos, la organización de workshops y sesiones de trabajo con expertos del sector, así como jornadas y seminarios destinados a fomentar el debate académico y profesional.
La coordinación académica del Observatorio corresponderá, por parte de la Universidad Nebrija, a Fernando Díez Estella, profesor permanente de Derecho mercantil de la Facultad de Economía y Empresa, y por parte de ECIJA a los socios Patricia Liñán Hernández y Rafael Piqueras Cuartero.
La creación de este Observatorio “refuerza la apuesta estratégica de la Universidad Nebrija por la transferencia de conocimiento, el diálogo entre academia y práctica profesional, y la generación de propuestas rigurosas y útiles para los decisores públicos y privados. A través de esta colaboración, Nebrija consolida su posicionamiento como un actor académico clave en el estudio de la economía digital, la regulación tecnológica y los nuevos modelos de mercado en el entorno europeo e internacional", sostiene Fernando Díez.
Con este proyecto, ECIJA refuerza su visión de que “el asesoramiento en Derecho de la competencia no puede entenderse sin una comprensión profunda de las dinámicas inherentes a los mercados digitales y sus distintas manifestaciones: algoritmos, gobierno y tratamiento de datos, plataformas digitales o inteligencia artificial, entre otras muchas. Este Observatorio nace precisamente para anticipar cómo estas dinámicas están redefiniendo la aplicación del Derecho de la competencia y la regulación económica, y para contribuir activamente a ese debate desde una perspectiva jurídica especializada y práctica”, sostienen Patricia Liñán Hernández y Rafael Piqueras Cuartero, socios del área de Competencia en ECIJA.
El Observatorio celebrará su primer evento público el 5 de febrero, centrado en el análisis de la reciente sentencia Meta y en la convergencia entre protección de datos y Derecho de la competencia en la economía digital. Esta sesión inaugural marca el inicio de la actividad del organismo y refleja su vocación de análisis aplicado a los grandes retos regulatorios de los mercados digitales.