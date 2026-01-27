La Abogacía Española presenta el Libro Blanco sobre inteligencia artificial y abogacía

Documento estratégico con criterios y recomendaciones para una adopción responsable de la IA en el ámbito jurídico

El Consejo General de la Abogacía Española presentará este jueves 29 de enero el Libro Blanco sobre inteligencia artificial y abogacía en un encuentro en el que se analizará cómo la digitalización está impactando y redefiniendo el ejercicio profesional del Derecho.

Este libro es un documento estratégico con criterios y recomendaciones para una adopción responsable de la IA en el ámbito jurídico. En su presentación intervendrá Salvador González, presidente de la Abogacía Española; Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública; Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos; José Soriano, decano del Colegio de Abogados de Valencia; y Rosa Cernada, coautora del documento.

La presentación tendrá lugar al final de la jornada “La transformación tecnológica de la abogacía” en la que se reflexionará sobre los retos y oportunidades que plantea la transformación digital del sector legal.

El abogado y escritor Lorenzo Silva abordará las fricciones entre el derecho y la tecnología en una mesa de debate con miembros del Consejo Asesor sobre Innovación y Abogacía como Miguel Hermosa, presidente de la subcomisión de Justicia Digital del Consejo; Borja Adsuara, abogado especialista en derecho digital; Conchi Campos, doctora en Derecho; Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado; Joaquín Delgado, magistrado, y Eugenia Navarro, ingeniera especializada en transformación digital.

También se abordarán las competencias digitales de los profesionales de la abogacía y la necesidad de formación tecnológica de la mano de Alfredo Sánchez Rubio, coordinador del Programa Upro en Competencias Digitales de la Abogacía. Las inscripciones para esta formación de 150 horas de alta calidad técnica aún siguen abiertas.

Con este evento, la Abogacía Española refuerza su apuesta por liderar el debate sobre innovación, ética y tecnología, en un momento clave para el futuro del ejercicio profesional. El acto podrá seguirse tanto de forma presencial como en streaming a través de la web abogacia.es.

