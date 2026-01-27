Pérez-Llorca abrirá una oficina en Abu Dabi en 2026

Pérez-Llorca ha anunciado hoy su intención de abrir una oficina en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, en 2026, en el Abu Dhabi Global Market (ADGM), uno de los principales centros financieros internacionales de la región.

La decisión se inscribe en la estrategia internacional del Despacho y responde a una evolución estructural de los flujos globales de capital. Los inversores institucionales y privados con sede en el Golfo han ido asumiendo un papel cada vez más relevante en la financiación y adquisición de activos en jurisdicciones como la Península Ibérica, Latinoamérica y países africanos de habla portuguesa.

Esta nueva oficina de Pérez-Llorca en Abu Dabi estará dirigida por Gonçalo Capela Godinho, actual Country Chair de la oficina de Lisboa. Con un perfil marcadamente internacional y una amplia experiencia en el asesoramiento a clientes en operaciones complejas y transfronterizas, Capela Godinho liderará la implantación e impulsará el desarrollo de las relaciones institucionales y comerciales en la región. Junto con Gonçalo Capela Godinho, inicialmente se trasladarán dos asociados de Pérez-Llorca.

Con la marcha de Capela Godinho a Abu Dabi, la oficina de Lisboa pasará a estar dirigida por Carlos Vaz de Almeida, que ejercerá las funciones de Managing Partner, mientras que Inês Arruda y Adolfo Mesquita Nunes serán Country Co-chairs.

Abu Dabi: centro estratégico internacional de inversiones

La futura oficina de Pérez-Llorca en Abu Dabi se concibe como una plataforma de relaciones, originación y ejecución de operaciones, destinada a apoyar a los inversores del Golfo en proyectos de inversión en el extranjero, trabajando en estrecha colaboración con los equipos de Pérez-Llorca en España, Portugal, México y Colombia, así como con la práctica del África lusófona coordinada desde Lisboa.

La presencia en Abu Dabi no tiene como objetivo el desarrollo de la práctica del derecho local en Oriente Medio. Por el contrario, pretende reforzar la proximidad del Despacho a las fuentes de capital internacional que invierten en los mercados en los que Pérez-Llorca dispone de capacidad efectiva para ejecutar el derecho local, garantizando un enfoque integrado, riguroso y con un alto grado de control de la ejecución jurídica.

Según Gonçalo Capela Godinho, socio de Pérez-Llorca que liderará el proyecto, «la apertura de una oficina en Abu Dabi nos permite estar más cerca de los inversores que han venido desempeñando un papel cada vez más importante en operaciones en la Península Ibérica, Latinoamérica y el África lusófona. Se trata de un paso coherente con nuestra estrategia de crecimiento ordenado y con nuestra vocación de asesorar en operaciones transfronterizas complejas, combinando la proximidad al cliente con la ejecución jurídica directa en las jurisdicciones relevantes».

La oficina de Abu Dabi trabajará de forma integrada con el resto de oficinas internacionales de Pérez-Llorca, incluyendo Londres, Nueva York, Bruselas y Singapur, reforzando el posicionamiento del Despacho como socio jurídico de referencia en inversiones internacionales que requieren profundidad local, coordinación internacional y una gestión cercana de la relación con el cliente.

Portugal: consolidación del proyecto ibérico e impulso internacional

El paralelo, Pérez-Llorca reafirma su compromiso con Portugal, donde el proyecto ha registrado, en solo dos años, un crecimiento muy significativo por encima de las expectativas. La oficina de Lisboa ha experimentado una expansión muy importante, tanto en términos financieros como en número de profesionales, logrando una sólida implantación en el mercado jurídico portugués.

En la actualidad, en esta oficina trabajan más de 60 personas, con 14 socios liderando equipos multidisciplinares que cubren todas las áreas del Derecho de los negocios, así como sectores clave.

Manteniendo la ambición de crecimiento que caracteriza a Pérez-Llorca y su vocación internacional, la oficina entra ahora en una nueva fase de consolidación. Esta etapa supone una estructura de gobierno ajustada a la dimensión ya alcanzada y a las exigencias de un proyecto con una fuerte proyección ibérica e internacional, similar a lo que Pérez-Llorca ha hecho en otras jurisdicciones.

En este contexto, se ha definido una nueva estructura en Lisboa, basada en un Managing Partner, con funciones ejecutivas, y dos Country Co-chairs. Carlos Vaz de Almeida asumirá las funciones de Managing Partner del Despacho, mientras que Inês Arruda y Adolfo Mesquita Nunes ejercerán las funciones de Country Co-chairs.

«Agradecemos enormemente a Gonçalo su trabajo a lo largo de estos años en Lisboa, que cede el paso en la gestión de esta oficina a tres grandes profesionales. Consideramos que esta nueva estructura refuerza la apuesta de la oficina en Portugal como un proyecto estratégico a largo plazo y refleja nuestra voluntad de seguir impulsando un crecimiento sostenible, apoyado en equipos consolidados y en una sólida excelencia técnica», ha afirmado Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca.

«Con gran ambición y visión, Gonçalo Capela Godinho, junto con el equipo directivo en España, fue capaz de crear en poco tiempo un equipo único de profesionales, cuidadosamente seleccionados, que permitió que el proyecto en Portugal alcanzara el nivel de madurez e implantación que presenta hoy en día. El Despacho solo puede estarle agradecido, sobre todo en un momento en el que asume un reto igualmente relevante en el contexto de la estrategia de internacionalización de Pérez-Llorca. Agradezco al equipo directivo la confianza depositada en mí y afronto este nombramiento con la misma responsabilidad y entusiasmo, en un momento especialmente relevante para el proyecto y para las ambiciones y elevados estándares del Despacho», ha señalado Carlos Vaz de Almeida, Managing Partner de la oficina de Lisboa de Pérez-Llorca.

Estrategia internacional: crecimiento sostenido y presencia en centros de decisión globales

La intención de abrir una oficina en Abu Dabi se inscribe en el plan de expansión internacional de Pérez-Llorca, orientado a reforzar su presencia en centros estratégicos y consolidar su capacidad para acompañar a clientes e inversores en operaciones globales.

Esta iniciativa responde a la necesidad de completar la cobertura de la oficina en una región con una creciente influencia en los flujos mundiales de inversión y con un papel central en la toma de decisiones financieras internacionales.

La trayectoria internacional de Pérez-Llorca comenzó en 2015 con la apertura de las oficinas de Londres y Nueva York, continuó con Bruselas y se consolidó con Singapur, cubriendo así las capitales financieras de las tres grandes regiones de desarrollo económico mundial y la capital regulatoria europea. Esta estrategia se completó cuando, en 2024, Pérez-Llorca entró en el mercado legal mexicano y en 2025 cuando lo hizo en el colombiano, convirtiéndose así en un despacho iberoamericano líder de primer nivel.

«Estamos muy orgullosos de todo lo que estamos construyendo a nivel internacional. Estamos avanzando más rápido de lo que esperábamos en nuestra estrategia y eso nos impulsa a seguir creciendo en nuestro proyecto internacional para continuar acompañando a nuestros clientes en sus operaciones, litigios y asuntos regulatorios, pero también a nuestro talento para que pueda desarrollarse en un entorno internacional», ha destacado Iván Delgado, socio ejecutivo internacional de Pérez-Llorca.

