CECA MAGÁN refuerza su área de Derecho Público y Regulatorio con Nicolás González-Deleito

Con el fin de ofrecer un asesoramiento estratégico a empresas e inversores en entornos altamente intervenidos y normativamente complejos

CECA MAGÁN Abogados continúa fortaleciendo su posicionamiento en áreas clave para el tejido empresarial con la incorporación de Nicolás González-Deleito Domínguez al área de Derecho Público y Regulatorio, donde se integra como socio en la oficina de Madrid.

Con una trayectoria ampliamente reconocida en el mercado, Nicolás González-Deleito es uno de los abogados de referencia en Derecho Administrativo, Derecho Público, Regulación, Real Estate & Construction y TMT, con una práctica especialmente orientada al asesoramiento estratégico de empresas, inversores y entidades públicas.

A lo largo de su carrera ha sido recomendado de forma constante por los principales directorios legales internacionales, entre ellos Chambers & Partners (Global y Europe), Legal 500, Expert Guides, European Legal Experts, Best Lawyers y Who’s Who Legal, en áreas como Administrative Law, Environment, Public Law, Planning, Real Estate & Construction y TMT. Asimismo, fue reconocido como “Lawyer of the Year” por Best Lawyers en la categoría TMT: Entertainment Law (2020) y recibió el Client Choice Award Spain de International Law Office en Public Law (2010).

Su incorporación responde a la creciente demanda de asesoramiento jurídico especializado en entornos regulados, donde la toma de decisiones empresariales exige una combinación de visión jurídica, comprensión del negocio y capacidad de anticipación normativa.

Esteban Ceca, socio director de CECA MAGÁN Abogados ha comentado: “La incorporación de Nicolás responde a una convicción muy clara: hoy el Derecho Público y Regulatorio no es un área de soporte, sino un factor determinante en la estrategia empresarial. Contar con un perfil de su nivel nos permite acompañar a nuestros clientes no solo en el cumplimiento normativo, sino en la toma de decisiones críticas en entornos donde la regulación condiciona el crecimiento, la inversión y la competitividad”.

Por su parte, Nicolás González-Deleito Domínguez señala: “Me incorporo a CECA MAGÁN en un momento en el que la regulación ha pasado a ser un elemento estructural de la estrategia empresarial. El enfoque multidisciplinar del despacho y su cercanía al negocio permiten aportar un asesoramiento en Derecho Público que va más allá del análisis jurídico y ayuda a las empresas a tomar decisiones con mayor seguridad en contextos regulatorios complejos.”

Con este fichaje, CECA MAGÁN consolida su apuesta por el crecimiento cualitativo de la firma y por ofrecer a sus clientes soluciones jurídicas integrales en un contexto marcado por la transformación normativa, la intervención administrativa y la creciente exposición regulatoria de las empresas.

