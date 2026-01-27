El Gobierno creará 500 plazas de jueces en 2026

Para reforzar los tribunales de instancia de todo el país y otros órganos como las AAPP, TTSSJJ, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo

El Gobierno creará 500 plazas judiciales en 2026 para reforzar los tribunales de instancia de todo el país y otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de nuestra historia y es un hito más en la ambiciosa transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una transformación que tiene como objetivo convertirla en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía.

La creación de medio millar de plazas en un año, una cifra superior a la suma de las creadas durante la última década, es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta norma introduce un nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente: elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 €. Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000 €. En total, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 M €. Con el modelo anterior hubiese sido de 260 M€.

La planta judicial se amplía un 8,5% en un año

De las 500 nuevas plazas, 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3). Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales. En total, la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año.

La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia. Teniendo en cuenta estos criterios, los territorios que recibirán más nuevas plazas son Andalucía, Catalunya, Madrid y la Comunitat Valenciana. La creación y distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un Real Decreto que inicia ahora su tramitación, recogiendo las aportaciones del CGPJ, las CCAA y diversos ministerios como los de Hacienda o Igualdad. Un nuevo hito en la mayor transformación de la Justicia en décadas La ampliación de la planta judicial es un nuevo hito en la mayor transformación de la Justicia en décadas, impulsada por el Ministerio durante esta legislatura para agilizar, modernizar y acercar al ciudadano este servicio público. Con estos objetivos, el Gobierno ha aprobado tres leyes de eficiencia (digital, procesal y organizativa), y ahora impulsa una ampliación histórica de las plazas de jueces. Además de las 500 anunciadas para 2026, sigue su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de la Carreras Judicial y Fiscal, que prevé la convocatoria de 2500 plazas de jueces y fiscales en tres años, un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5%. El Ministerio también sigue reforzando los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas el pasado mes de diciembre.

