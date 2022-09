Ejaso ETL Global ficha a Mario Sáez Bascuñana como socio

Ejaso amplía el equipo de Derecho Público con la incorporación de Mario Sáez Bascuñana como socio. Este fichaje es otro paso más para consolidar la apuesta por el talento y el plan de crecimiento y atracción de profesionales de la firma.

Licenciado en Derecho y en ADE por la Universidad Carlos III de Madrid, Mario Sáez acumula más de 18 años de experiencia en materia de derecho público y energía. Ha trabajado para grandes empresas como el Grupo Tragsa, así como para destacadas firmas como Deloitte, Allen & Overy o Dentons, donde ha ejercido como asociado sénior durante los últimos 6 años de su trayectoria profesional.

A lo largo de su carrera Mario ha prestado asesoramiento jurídico a clientes nacionales e internacionales, tanto en el sector privado como en el ámbito público, donde se engloban distintas Administraciones públicas, operadores e inversores.

El abogado ha trabajado para las principales utilities nacionales en cuestiones vinculadas con los sectores regulados y el derecho público, así como en todo tipo de asuntos regulatorios, procedimientos sancionadores y contencioso-administrativo. También, cuenta con dilatada experiencia en asesoramiento jurídico para asuntos relacionados con las infraestructuras públicas, medio ambiente, transportes y derecho de la competencia.

Gracias a todo ello ha obtenido una amplia perspectiva en materia de energía, urbanismo, petróleo y gas, contratación pública y regulación. En el ámbito docente destaca por haber sido profesor de Derecho de la Energía en el Instituto of Knowledge & Networking (iKN) y sobre contratación pública en IIR e iFAES.

Los directores del área de Derecho Público de la firma, Alfredo Cerezales, Carlos Rodríguez Vallecillo y José Ángel Castillo Cano Cortés se encuentran en las sedes de A Coruña y Córdoba respectivamente, por lo que, con vista a reforzar el área en la capital, Mario Sáez se incorpora estratégicamente a la sede de Madrid, donde dirigirá el área.

“La amplia implantación territorial de Ejaso es una ventaja estratégica para una práctica como la de Derecho Público, que requiere un contacto muy estrecho con las Administraciones regionales y conocimiento del entorno local”, asegura Mario. No en vano, Ejaso cuenta, además, con sedes en Barcelona, Lisboa, Sevilla, Zaragoza, Vigo, así como con una sólida red en Europa y Latinoamérica.

A propósito de su entrada en la firma, comenta también que “es un verdadero placer formar parte de una firma del top 15 de despachos nacionales por facturación con un gran posicionamiento en el sector energético. Mi deseo es contribuir a ampliar aún más ese reconocimiento”.

En palabras de Alfredo Cerezales, codirector del área, “es un orgullo sumar abogados de primer nivel como Mario a los ya más de 240 profesionales de Ejaso y, en concreto, a nuestro Departamento de Derecho Público, donde viene a potenciar las materias relativas a infraestructuras y sectores regulados. Mario se integra en equipo de contrastada experiencia y muy exigente con el rigor técnico, capaz de atender servicios requeridos por nuestros clientes en todas las materias y procedimientos, tanto generales como especiales, del Derecho Público”.

Por último, Manuel González-Habba, socio codirector y miembro del Consejo de Administración de la firma, añade que “es un placer dar la bienvenida a un abogado como Mario, proveniente de una gran firma internacional, que se une a nuestro equipo de ex magistrados del Tribunal Constitucional, ex Abogados del Estado y ex altos cargos de la Administración, consolidando nuestra apuesta por la excelencia en el middle market”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos