El 17% de multinacionales españolas tributaron en 2023 en todo el mundo solo el 1,7% de su beneficio global

El conjunto de las 171 multinacionales españolas pagaron por el tipo efectivo mundial un 21,7%, aún por debajo del 24,8% de 2020

El 17% de las multinacionales españolas (29 grupos) que en 2023 contaban con una facturación anual de más de 750 millones de euros declararon haber pagado ese año en todo el mundo por el Impuesto de Sociedades una media de tan solo el 1,7% de su beneficio global, frente a la media del 21,7% tomando a todas las multinacionales.

Así se desprende de la séptima edición, referida al año 2023, del análisis que elabora la Agencia Tributaria a partir de la información suministrada por las empresas a través del modelo 231 de declaración de información 'País por país' (CbC por sus siglas en inglés).

El documento, recogido por Europa Press, revela que en 2023 había en España 171 multinacionales con una facturación superior a los 750 millones de euros en todo el mundo, lo que supone un incremento del 20,4% respecto al año 2022.

Estas empresas contaban en 2023 con una cifra de negocios mundial de 1.203.851 millones de euros (un 4,8% más que el año anterior), unos beneficios totales de 112.331 millones (un 14,7% más que en 2022), y un Impuesto de Sociedades pagado a nivel mundial de 24.395 millones de euros (23,9% más que en 2022).

El incremento del impuesto de sociedades pagado, junto con el aumento del beneficio, provoca que el tipo efectivo mundial de estas multinacionales ascienda al 21,7%, por encima del 20,1% de 2022, del 14,4% en 2021, del 16,7% en 2019, el 18,3% en 2018 y el 17,0% en 2017 pero aún por debajo del 24,8% anotado en el año 2020.

No obstante, el análisis de tipos efectivos por territorios muestra conclusiones destacables y algo diferentes a las observadas en 2022. En concreto, el tipo efectivo pagado en España es del 17,3%, lo que supone 4,4 puntos inferior a la media.

Por lo tanto, la mayor imposición relativa se concentraría en los países de fuera de la UE, con un tipo efectivo del 28,7% en el caso del impuesto pagado y un 26% en el caso del impuesto devengado, al igual que en el año 2022 (24,3% en el impuesto pagado y 26,5% en el devengado), pero diferente al año 2021, donde la mayor imposición relativa en ambos tipos de impuestos se concentraba en los países de la UE (excluida España), con un tipo efectivo pagado de 16,5% y devengado de 20,1%.

29 multinacionales con tipo efectivo inferior al 5%

De acuerdo con el análisis, los 29 grupos multinacionales con tipo efectivo inferior al 5% (1,7% de media) acumulan un resultado antes de impuestos de 17.404 millones, con un 82,9% de aumento respecto al año anterior y concentran el 16,3% del beneficio mundial del colectivo de multinacionales español, pagando únicamente el 1,3% del Impuesto de Sociedades "con una gran desproporción respecto al resto de los tramos", según apunta la Agencia Tributaria.

Por su parte, el 37% de los grupos tienen un tipo efectivo inferior al 15% (63 grupos) y declaran pagar el 7,1% del impuesto de sociedades en el mundo, con un tipo efectivo medio del 5%, mientras que los 108 grupos restantes acumulan el 92,9% del impuesto pagado con un tipo efectivo medio de 29,2%.

Estos grupos con tipos superiores al 15% tienen un 70,1% de las filiales y el 69,1% del beneficio, cuestión que contrasta con su "enorme carga fiscal".

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