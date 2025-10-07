El arte de la abogacía granadina se pone a subasta por una buena causa

El evento abre los actos en honor a la patrona, destacando la entrega, por primera vez en la historia colegial, de los Lazos de Plata

El Salón de Actos del Colegio de Abogados de Granada se ha convertido, por segundo año consecutivo, en una casa de subastas al más puro Christie’s, pero con un marcado trasfondo social. Y es la Junta de Gobierno ha vuelto a organizar la tradicional exposición colectiva de pintura y fotografía que abre los actos de Santa Teresa, patrona de la Abogacía granadina, con un formato de pujas, destinándose la recaudación íntegra a la asociación Homo Sapiens.

“Es la segunda edición en la que los compañeros donan sus obras para la subasta a fin de colaborar con alguna institución sin ánimo de lucro”, explicó el decano de la Corporación, Leandro Cabrera, durante la presentación de la actividad junto al diputado y presidente de la Comisión de Cultura, Comunicación y Derechos Humanos, Antonio Olivares. Ambos insistieron en el altruismo de los participantes, tanto letrados-artistas, como compradores. “No sólo estáis invirtiendo en una obra de arte, sino que estáis colaborando con una buena causa”, resaltó Olivares. En concreto, se trata, en esta ocasión, de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia a través de la formación, el fomento de su independencia mediante pisos tutelados y los programas de ocio y cultura, según detalló el director de Homo Sapiens, Juan de Dios Fernández, presente en el acto.

Un fin social al que irán destinados, por el momento, los 3.700 euros que se consiguieron durante la subasta presencial y online y que dejaron verdaderos momentos de tensión entre la treintena de pujadores. Basta decir que la obra adjudicada por mayor valor partía de 200 euros y fue vendida por 800 euros, y eso que las pujas subían de 10 en 10 euros. ‘Hagan juego’ se llama esta preciada pieza; toda una declaración de intenciones que se extendió al resto de lotes, vendiéndose la inmensa mayoría de las obras de la muestra, que puede visitarse hasta el 22 de octubre en la sede colegial de Santa Ana. No obstante, las adquisiciones de las obras no adjudicadas aún permanecerán abiertas online hasta las 14 horas del 18 de octubre a través del microsite creado al efecto, por lo que los colegiados y ciudadanos todavía están a tiempo de pujar por sus favoritas.

Dos semanas de celebración

Con esta iniciativa, se abre el programa de actos organizados por el Colegio de Abogados de Granada en honor a su patrona. El más destacado será la entrega, por primera vez en la historia de la Corporación, de los Lazos de Plata, una insignia creada este mismo año para homenajear a los letrados que cumplen 40 años de colegiación. El medio centenar de galardonados recogerán el Lazo de Plata el 15 de octubre, tras la misa en honor a Santa Teresa en la Iglesia de las Carmelitas Descalzas -con actuación del Coro colegial-. En la misma ceremonia se impondrán también los tradicionales Botones de Oro y Plata a los colegiados con 50 y 25 años de ejercicio profesional y se distinguirá al colegiado José Manuel Motos Galera y al presidente del TSJA, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río Fernández.

Este ‘día grande’ será precedido por el acto de jura o promesa de nuevos letrados, previsto para el 9 de octubre, y la reunión de ex miembros de Juntas de Gobierno y recepción de autoridades, que tendrá lugar el 14 de octubre. Y será sucedido, el día 17 de octubre, por el tradicional almuerzo de confraternización colegial que, de nuevo, se desarrollará en el maravilloso Carmen de los Mártires en formato cóctel, con entrega de los trofeos a los ganadores de las diferentes competiciones deportivas y lúdicas y el sorteo de regalos por parte de los patrocinadores.

No podían faltar en los festejos las actividades lúdicas y deportivas que se celebran del 1 al 10 de octubre, incorporándose al programa de actos una interesante salida cultural por la ciudad de Granada denominada ‘Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. La mística en Granada’, que se desarrolló los días 4 y 5 de octubre de la mano de Granada Singular con gran éxito de participación y satisfacción. Además, en el plano deportivo, vuelven los torneos de fútbol 7, pádel, tiro y golf y, en el ámbito lúdico, los colegiados podrán participar un año más en las competiciones de ajedrez, dardos, futbolín y mus (8 de octubre) y de dominó, Trivial y billar (9 de octubre) en el café Continental.

Por su parte, el Grupo de Teatro pondrá el broche de oro a los actos de Santa Teresa 2025 con el estreno de su nuevo montaje, ‘Lixéstratas’, ante el colectivo profesional el 26 de octubre, a las 19:30 horas, en el teatro Isabel la Católica.

