El BOE publica el nombramiento de Martínez Arrieta y Pablo Lucas como presidentes de las salas Segunda y Tercera del TS

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado los nombramientos de los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, los candidatos apoyados por el sector conservador, como presidentes de las salas de lo Penal y lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), respectivamente.

En dos reales decretos firmados por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se oficializan así los nombramientos de Martínez Arrieta y Lucas como presidentes de las salas Segunda y Tercera del Supremo, cargos que ocupaban ya de forma interina tras la retirada el pasado mes de julio de sus únicas contrincantes, Ana Ferrer y Pilar Teso, para desencallar ambos nombramientos en puestos clave.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó el 23 de julio estos nombramientos, después de que Martínez Arrieta recibiera 15 votos y Lucas otros 16, incluido el voto para ambos de la presidenta del CGPJ y del TS, Isabel Perelló.

El pasado octubre fue cuando el CGPJ convocó estas y las otras dos presidencias del TS que estaban vacantes: las de las salas de lo Civil y lo Social. Meses después, en febrero, el Consejo decidió desgajar esas dos plazas para poder avanzar en la política de nombramientos, situando al conservador Ignacio Sancho --candidato único-- en la Sala Primera y a la progresista Concepción Ureste en la Sala Cuarta, descartando así a su rival conservador Juan Molins.

