El catedrático Isidoro Blanco Cordero se incorpora a BP-Boutique Penal

Cuenta con más de 30 años de experiencia

BP- Boutique Penal, despacho especializado en la defensa y acusación penal, anuncia la incorporación del Prof. Dr. Isidoro Blanco Cordero como Of Counsel, consolidando así su apuesta por la excelencia técnica en asuntos de máxima complejidad.

Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Alicante con más de treinta años de trayectoria, Isidoro Blanco Cordero es reconocido como uno de los grandes expertos en el delito de blanqueo de capitales, compliance penal y responsabilidad penal corporativa. Sus obras son citadas habitualmente por tribunales y su experiencia abarca desde la consultoría con Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos hasta su labor como secretario general adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Penal.

Esta incorporación materializa la estrategia de BP-Boutique Penal consistente en la búsqueda de la excelencia en el ejercicio del derecho penal. Con la llegada del profesor Blanco Cordero, el despacho no suma prestigio académico, sino capacidad operativa real en asuntos de máxima complejidad técnica.

El Dr. Isidoro Blanco Cordero trabajará estrechamente con el equipo del despacho, integrado por abogados con distintos perfiles, tanto junior como senior, en proyectos de asesoramiento técnico jurídico, elaboración de dictámenes y fortalecimiento de la formación especializada en derecho penal.

"Integrarse en BP-Boutique Penal me permite trasladar décadas de investigación al caso concreto. Es tender puentes entre la universidad y los tribunales donde, al final, se decide el destino de personas y empresas", señala el profesor Blanco Cordero.

Alejandro Seoane Pedreira, socio director de BP- Boutique Penal declara que “con la incorporación de Isidoro aumenta significativamente el valor que le podemos aportar a nuestros clientes a la hora de enfrentarnos a aquellos casos de mayor complejidad".

