Devesa se adhiere a Ashoka, la mayor red de emprendimiento social del mundo

El despacho Devesa ha formalizado su adhesión a Ashoka, la mayor red mundial de emprendedores, con el objetivo de orientar su estrategia de responsabilidad social corporativa hacia el apoyo a iniciativas que generan impacto sistémico y sostenible.

La firma se incorpora a la comunidad internacional Ashoka Support Network (ASN), una red global formada por personas y organizaciones comprometidas con el cambio social positivo que colaboran estrechamente con la organización para identificar, impulsar y acompañar a emprendedores sociales con proyectos transformadores.

Esta decisión responde a una lógica alineada con la propia actividad del despacho: si Devesa se dedica a asesorar a empresas para que crezcan, se internacionalicen y consoliden su modelo de negocio, su compromiso social busca ahora facilitar que los emprendedores sociales puedan convertir sus proyectos en soluciones reales a problemas estructurales de la sociedad.

Ashoka cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria apoyando a líderes sociales innovadores -los denominados Ashoka Fellows- seleccionados mediante un proceso altamente exigente y acompañados durante toda su vida profesional para maximizar su impacto. Actualmente, la organización integra a 4000 emprendedores sociales en 99 países, cuyos proyectos han logrado replicarse ampliamente y generar cambios en políticas públicas y normas sociales.

La participación en la ASN permite al despacho integrarse en una comunidad internacional de agentes de cambio, acceder a espacios de diálogo sobre tendencias sociales y colaborar directamente con emprendedores que trabajan en ámbitos como sostenibilidad, tecnología ética, inclusión social, biodiversidad o migraciones. Asimismo, la red facilita encuentros con líderes de distintos sectores, actividades formativas y oportunidades de mentoría y cooperación estratégica con los proyectos seleccionados.

David Devesa, socio fundador de Devesa, asegura que este paso supone evolucionar el modelo de RSC del despacho hacia un enfoque de impacto a largo plazo: “Centramos nuestra RSC no en acciones puntuales, sino en la generación de capacidades estructurales que permitan a los emprendedores sociales escalar sus soluciones. En este sentido, la colaboración con Ashoka conecta directamente con la experiencia de Devesa en planificación estratégica, estructuración jurídica y acompañamiento empresarial”.

Los proyectos apoyados por Ashoka se caracterizan por abordar problemas desde la raíz y promover cambios sistémicos, no meramente asistenciales. La organización selecciona iniciativas con potencial de transformación nacional o internacional, capaces de modificar las estructuras que originan los problemas sociales y de generar nuevas dinámicas económicas, culturales o institucionales.

Según la directora general de Ashoka, Irene Milleiro: “El sector empresarial puede desempeñar un papel clave en la transformación social cuando pone su conocimiento y capacidades al servicio del emprendimiento social. Estamos convencidos de que el apoyo de Devesa a nuestra red de emprendedores sociales contribuirá a generar un impacto profundo y duradero”.

Con esta adhesión, Devesa refuerza su posicionamiento como firma comprometida con la creación de valor sostenible y con el desarrollo de un ecosistema empresarial y social más innovador, inclusivo y resiliente, trasladando al ámbito del impacto social la misma vocación de crecimiento y excelencia que aplica en el asesoramiento a sus clientes corporativos.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos