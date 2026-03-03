Devesa se adhiere a Ashoka, la mayor red de emprendimiento social del mundo

La firma se incorpora a la comunidad internacional Ashoka Support Network (ASN), una red global formada por personas y organizaciones comprometidas con el cambio social positivo que colaboran estrechamente con la organización para identificar, impulsar y acompañar a emprendedores sociales con proyectos transformadores.
Esta decisión responde a una lógica alineada con la propia actividad del despacho: si Devesa se dedica a asesorar a empresas para que crezcan, se internacionalicen y consoliden su modelo de negocio, su compromiso social busca ahora facilitar que los emprendedores sociales puedan convertir sus proyectos en soluciones reales a problemas estructurales de la sociedad.
Ashoka cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria apoyando a líderes sociales innovadores -los denominados Ashoka Fellows- seleccionados mediante un proceso altamente exigente y acompañados durante toda su vida profesional para maximizar su impacto. Actualmente, la organización integra a 4000 emprendedores sociales en 99 países, cuyos proyectos han logrado replicarse ampliamente y generar cambios en políticas públicas y normas sociales.
La participación en la ASN permite al despacho integrarse en una comunidad internacional de agentes de cambio, acceder a espacios de diálogo sobre tendencias sociales y colaborar directamente con emprendedores que trabajan en ámbitos como sostenibilidad, tecnología ética, inclusión social, biodiversidad o migraciones. Asimismo, la red facilita encuentros con líderes de distintos sectores, actividades formativas y oportunidades de mentoría y cooperación estratégica con los proyectos seleccionados.
David Devesa, socio fundador de Devesa, asegura que este paso supone evolucionar el modelo de RSC del despacho hacia un enfoque de impacto a largo plazo: “Centramos nuestra RSC no en acciones puntuales, sino en la generación de capacidades estructurales que permitan a los emprendedores sociales escalar sus soluciones. En este sentido, la colaboración con Ashoka conecta directamente con la experiencia de Devesa en planificación estratégica, estructuración jurídica y acompañamiento empresarial”.
Los proyectos apoyados por Ashoka se caracterizan por abordar problemas desde la raíz y promover cambios sistémicos, no meramente asistenciales. La organización selecciona iniciativas con potencial de transformación nacional o internacional, capaces de modificar las estructuras que originan los problemas sociales y de generar nuevas dinámicas económicas, culturales o institucionales.
Según la directora general de Ashoka, Irene Milleiro: “El sector empresarial puede desempeñar un papel clave en la transformación social cuando pone su conocimiento y capacidades al servicio del emprendimiento social. Estamos convencidos de que el apoyo de Devesa a nuestra red de emprendedores sociales contribuirá a generar un impacto profundo y duradero”.
Con esta adhesión, Devesa refuerza su posicionamiento como firma comprometida con la creación de valor sostenible y con el desarrollo de un ecosistema empresarial y social más innovador, inclusivo y resiliente, trasladando al ámbito del impacto social la misma vocación de crecimiento y excelencia que aplica en el asesoramiento a sus clientes corporativos.