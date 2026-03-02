La igualdad en la abogacía: una responsabilidad compartida

La fotografía actual de la profesión jurídica en España muestra avances indiscutibles, pero también revela resistencias estructurales que mantienen viva la brecha de género.

Mientras la presencia femenina se acerca a la paridad en el acceso a la profesión, los puestos de poder continúan siendo más difíciles de alcanzar, confirmando que el verdadero desafío está en la promoción.

El contexto global invita a la cautela. Según el Foro Económico Mundial en su “Informe Mundial sobre la Brecha de Género 2026”, al ritmo actual de progreso se tardará 123 años en alcanzar la plena paridad en el mundo; será en 2149, es decir, dentro de unas cinco generaciones.

Los datos del Censo de la Abogacía Española reflejan una profesión cercana al equilibrio. A diciembre de 2025, los 83 Colegios de la Abogacía contaban con 154.417 abogados ejercientes y 84.604 no ejercientes; el 51,17 % son hombres y el 48,3 % mujeres.

En las Juntas de Gobierno, el 48 % de los 902 miembros son mujeres y el 52 % hombres; en las 539 Comisiones y Subcomisiones, el 66 % de los puestos está ocupado por hombres, mientras que en presidencias asciende al 62 %. Actualmente, la presencia femenina en los decanatos de los Colegios de la Abogacía sigue avanzando de forma sostenida: hoy hay 26 decanas frente a 83 decanos (31%), cuando a comienzos de 2016 eran solo 11 (13,2%).

En el Turno de Oficio, la distribución es más equilibrada: de los 39.941 profesionales, 20.698 son hombres (51 %) y 19.243 mujeres (49 %), predominando las mujeres en extranjería y violencia de género con un 54 %.

En los despachos de abogados, la base está feminizada, pero la cúspide sigue masculinizada. Según el Informe “Best Law Firms Spain 2026”, solo el 33 % de las socias de capital son mujeres, confirmando la persistencia del techo de cristal.

Una de las conclusiones del Foro Mujeres y Justicia, celebrado recientemente en Madrid, señala que las mujeres representan el 54 % de la profesión jurídica, pero esta paridad no se refleja en los puestos de liderazgo.

Impacto económico

El VI estudio de Closingap 2026 indica que cerrar la brecha de género podría generar un aumento significativo del PIB español. Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía, lo resumió: “Si hubiese paridad plena, el PIB español podría aumentar en un 17%, lo que supone unos 255.000 millones de euros adicionales”.

La igualdad formal ha avanzado: el Estatuto General de 2021 adoptó la denominación “Colegios de la Abogacía” e incorporó la igualdad y la conciliación en su artículo 97. La Ley de Paridad (LO 2/2024) establece que ningún sexo puede superar el 60 % ni ser inferior al 40 % en Juntas de Gobierno, comités y órganos asimilados.

Entre los logros de la Abogacía Española destacan la creación de la Comisión de Igualdad, la elaboración de guías de lenguaje inclusivo y la celebración de los Premios Igualdad Abogacía, cuyos VI galardones se entregarán este miércoles 5 de marzo en Madrid.

El sector identifica desafíos claros: más mujeres en puestos de dirección, promoción del liderazgo femenino, implantación de listas cremallera, mayor corresponsabilidad en el cuidado de hijos y adultos, y que la conciliación no penalice.

El reto principal es romper el cuello de botella que impide que el talento femenino alcance la cúspide de la profesión. El camino está trazado. La velocidad del cambio será la verdadera prueba para la abogacía española.

