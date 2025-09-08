El CGPJ nombra a mujeres en el 53 % de plazas con candidatos de ambos sexos

Las aspirantes femeninas a esos puestos suponían el 38 % frente al 62 % de candidatos masculinos

El CGPJ ha realizado en su primer año de mandato un total de 161 nombramientos discrecionales en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias Provinciales y la jurisdicción militar, de los que 93 han correspondido a hombres y 68 -el 42,2 por ciento- a mujeres; pero si se tienen en cuenta solo las plazas a las que concurrían candidatos de ambos sexos, el porcentaje de mujeres que ha resultado elegido se eleva al 52,6 por ciento.

De las 76 plazas a las que se presentaron aspirantes de ambos sexos -en las otras 85 había un/a solo/a candidato/a, o todos los candidatos eran del mismo sexo-, en 40 fue nombrada una mujer y en las otras 36 un hombre, pese a que el número de aspirantes femeninas a esos puestos (371) representaba solo el 38 por ciento del total, frente al 62 por ciento que suponían los 575 aspirantes masculinos.

Durante su intervención este viernes en el acto de apertura del Año Judicial, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, se ha referido a estos datos y ha expresado su compromiso para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en la cúpula judicial a lo largo de este mandato del órgano de gobierno de los jueces.

“Sin duda, queda mucho camino por recorrer, pero ya estamos asistiendo a un verdadero cambio en la cúpula del poder judicial y confío en que a lo largo de este mandato se consiga la igualdad en el ámbito judicial. Ese es mi empeño”, ha dicho.

Tribunal Supremo

De las 34 plazas convocadas -se computan las presidencias de Sala y las plazas de magistrado/a reservadas a miembros de la Carrera Judicial o a juristas de reconocida competencia (quinto turno), así como las del Cuerpo Jurídico Militar de la Sala Quinta-, en 29 de ellas concurrieron candidatos de ambos sexos, resultando elegidos 15 hombres -lo que representa el 51,7 %- y 14 mujeres -48,3 %-.

Sin embargo, el número de mujeres candidatas a esos puestos (306) suponía solo el 38,5 % del total, frente al 61,5 % que representaban los 490 aspirantes masculinos.

Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales

De las 103 plazas convocadas en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales -se computan las presidencias de estos órganos, las presidencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de los TSJ y las plazas reservadas a juristas en las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ (turno autonómico-, en 39 de ellas hubo candidatos de ambos sexos, resultando nombrados 18 hombres -lo que representa el 46,2 %- y 21 mujeres -el 53,8 %-.

También aquí la tasa de nombramientos de aspirantes femeninas fue muy superior a su tasa de participación, ya que las 55 candidatas a estos puestos suponían el 43,3 % del total, frente a los 72 candidatos hombres (56,7 %).

Jurisdicción militar

De las 24 plazas de la jurisdicción militar convocadas y cubiertas en el primer año de mandato del CGPJ, 8 contaron con solicitantes de ambos sexos, resultando elegidos 3 hombres -lo que representa el 37,5 %- y 5 mujeres -el 62,5 %-.

De nuevo el porcentaje de mujeres nombradas fue muy superior al de participación, ya que las 10 aspirantes femeninas suponían el 43 % del total, frente a los 13 candidatos hombres (57%).

Cuadro resumen

Plazas con candidatos de ambos sexos Candidatas mujeres y % Candidatos hombres y % Mujeres nombradas y % Hombres nombrados y % T.Supremo 29 306 (38,5 %) 490 (61,5 %) 14 (48,3 %) 15 (51,7 %) AN/TSJ/AP 39 55 (43,3 %) 72 (56,7 %) 21 (53,8 %) 18 (46,2 %) J.Militar 8 10 (43 %) 13 (57 %) 5 (62,5 %) 3 (37,5 %) TOTAL 76 371 (38 %) 575 (62 %) 40 (52,6 %) 36 (47,4 %)

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos