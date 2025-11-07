El CGPJ pone a disposición de la Carrera Judicial nuevas herramientas de Inteligencia Artificial

Entre las nuevas funcionalidades incorporadas figuran un asistente conversacional y la generación automática de resúmenes IA de documentos

El Consejo General del Poder Judicial continúa impulsando, a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), el desarrollo e incorporación de soluciones tecnológicas basadas en Inteligencia Artificial destinadas a apoyar a los/as jueces/zas y magistrados/as en el ejercicio de su función jurisdiccional, poniendo a su disposición nuevas funcionalidades.

Así, el CENDOJ ha desarrollado la suite de aplicaciones KENDOJ, un conjunto de herramientas diseñado específicamente para su uso profesional dentro del ámbito jurisdiccional y orientado a optimizar el acceso a la información jurídica. Entre las nuevas funcionalidades incorporadas destacan la generación automática de resúmenes IA de documentos y un asistente conversacional.

Para la elaboración de resúmenes, mediante IA generativa se extrae información relevante de manera clara, concisa y estructurada, tanto de documentos aportados por los usuarios como de resoluciones judiciales ya integradas en el fondo documental del CENDOJ.

En el caso de las sentencias, el CENDOJ ha desarrollado un prompt -es decir, una instrucción que se da a un sistema de IA para que genere una respuesta o realice una tarea- específico que permite alcanzar una mejor comprensión de la sentencia elegida. Esta funcionalidad está disponible tanto para generar contenidos de forma masiva dentro del Fondo Documental como para que el usuario pueda generar el resumen sobre el documento que resulte de su interés.

Por lo que respecta al asistente conversacional, este facilita la interacción en tiempo real con el contenido de los documentos, respondiendo a preguntas frecuentes predefinidas y permitiendo formular nuevas consultas para obtener respuestas inmediatas. Ello permite una importante reducción del tiempo empleado para la consulta del contenido, así como un aumento de la eficiencia en el acceso a partes concretas de la información.

Ambas herramientas constituyen nuevos casos de uso de la Inteligencia Artificial al servicio de la Carrera judicial, con el objetivo de optimizar el desempeño de la función jurisdiccional con nuevos y mejores medios.

Todas las funcionalidades se incorporan en un entorno seguro, con las máximas garantías de protección de la información, gracias a la licencia adquirida para su desarrollo e implementación.

Además, el CENDOJ fomenta al máximo la trazabilidad de la información y el máximo grado de protección de los derechos fundamentales en este tipo de funcionalidades basadas en IA, evitando sesgos y explotaciones que puedan incidir sobre grupos vulnerables y respetando, en todo caso, su intimidad y la protección de los datos de carácter personal.

