La Comisión Permanente, que se ha reunido este miércoles con carácter extraordinario, ha expresado "su preocupación" por "la situación generada como consecuencia de la resolución" del Ministerio de Justicia que denegó "la autorización económica de múltiples medidas de apoyo y refuerzo" solicitada, según ha comunicado este miércoles en un comunicado.
El CGPJ asegura que la resolución fue dictada y notificada a este "la víspera de la fecha en que estas medidas debían ser aprobadas o prorrogadas, el 30 de junio".
Y añade que "esta circunstancia" les "ha impedido proponer la reconsideración de estas medidas o alternativas, dentro del margen de sus competencias", para "paliar los perjuicios que provocará esta decisión".
El órgano de gobierno de los jueces explica que esta negativa "obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran necesarias e imprescindibles para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores".