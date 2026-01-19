El Colegio de Abogados de Granada amplía a 2026 el servicio asesoramiento jurídico a los afectados por la okupación

La Corporación renueva el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Granada para mantener este pionero servicio a lo largo del año

El Colegio de Abogados de Granada y el Ayuntamiento de la ciudad han renovado el convenio de colaboración suscrito el pasado mes de julio para la puesta en marcha de la Oficina Municipal de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas (O.V.), lo que supone prorrogar este servicio a lo largo de todo el año 2026.

“Tras analizar el impacto real que está teniendo la iniciativa en la sociedad, tanto el Ayuntamiento como el Colegio consideramos muy positivo mantener la actividad de la oficina, ya que detectamos que cada vez hay más solicitudes de información entre los ciudadanos de la capital”, explica el decano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera, que espera que, conforme se vaya dando a conocer el servicio entre la población, mayor será la afluencia de personas. En este sentido, desde que fue inaugurada en septiembre, la O.V. ha registrado una docena de usuarios, lo que supone que los letrados asignados han atendido prácticamente a una persona por sesión.

“El acceso a una orientación jurídica clara y especializada es fundamental para afrontar cualquier proceso futuro con garantías; hablamos de un servicio que no solo informa, sino que también acompaña a las familias en un momento de especial vulnerabilidad”, añade la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. Cabe recordar que el servicio dispone de un centenar de abogados especializados adscritos al mismo que asisten a los interesados todos los martes, en horario de 10:00 a 12.00 horas, en las dependencias de la sede de Cárcel Alta del Colegio.

Por ello, el máximo representante del colectivo profesional invita a los perjudicados por este fenómeno a que hagan uso de este servicio gratuito y recuerda que no está dirigido exclusivamente a propietarios de inmuebles okupados, sino a cualquier afectado, como vecinos que sufren esta situación en su comunidad o personas que quieran prevenir en esta problemática, siempre y cuando la vivienda se encuentre en el término municipal de Granada. Una vez reservada la cita previa en la plataforma de gestión creada al efecto, los abogados de la O.V. les expondrán las diferentes vías para lograr el desalojo de las mismas, así como las medidas preventivas a adoptar y todo aquello que pueda ser útil para la defensa de sus intereses en caso de ocupación ilegal.

Un fenómeno que, sólo en 2024, generó en la provincia 183 denuncias, un 30% más que el ejercicio anterior. En España, la ocupación también registra un notable crecimiento del 7,4%, con 16.426 denuncias en 2024 ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según datos del Ministerio de Interior.

