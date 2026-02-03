Noel de Dorremochea presenta su candidatura al Colegio de Procuradores de Madrid, tras el adelanto de las elecciones

El actual vicesecretario se postula como próximo decano junto al grueso de la junta actual

El procurador de los tribunales Noel de Dorremochea ha presentado su candidatura a decano del Colegio de Procuradores de Madrid, junto a Marisa Montero, candidata a vicedecana, ante el adelanto de las elecciones a la Junta General, previstas para el próximo 26 de febrero.

La convocatoria de elecciones se ha producido con cerca de medio año antes del calendario establecido debido a las tensiones internas.

Por este motivo el grueso de integrantes de la última Junta de Gobierno (a su vez, de las juntas de la última década) han optado por acompañar a Noel de Dorremochea en su candidatura, como es el caso de la actual presidenta del Instituto de Mediación y también de la Corte Arbitral Marisa Montero, candidata a vicedecana. Todos ellos son procuradores y procuradoras en las áreas de mediación, justicia gratuita, o formación, entre otras para “recuperar los éxitos y el espíritu del Colegio de la última década”, afirma de Dorremochea.

En esta candidatura, además, se unen profesionales de la procura más jóvenes, “que son voz de las nuevas generaciones, y demandas sociales y normativas”, afirma De Dorremochea.

Plan estratégico para fortalecer la Procura y estrechar vínculos con las instituciones

Bajo el título “Vota Noel.com”, la candidatura de Noel de Dorremochea cuenta con respaldo profesional, y desarrolla “una hoja de ruta institucional clara, orientada a garantizar que la Procura esté siempre representada, escuchada y cercana a las instituciones.”

Entre sus compromisos se encuentra reforzar las relaciones ante las instituciones, adaptar las cargas económicas de los procuradores para ajustar el mismo al coste real y al retorno de su contribución con mejoras profesionales, potenciar la Justicia Gratuita con mejores retribuciones y con un sistema de gestión ágil al servicio del colegiado y desarrollar un plan estratégico para dotar de nuevas funciones a la profesión. Por su parte, Marisa Montero promoverá la visibilidad, profesionalización y utilización práctica de la mediación.

