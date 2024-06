El Colegio de Abogados de Granada se alza con el título de campeón en el Nacional de Fútbol

El equipo del Colegio de Abogados de Granada se ha proclamado campeón del XV Campeonato de Fútbol de España de Colegios de Abogados, repitiendo la hazaña que logró en 2011 -cuando también fue anfitrión de este torneo nacional- tras la celebración de una digna final que pone fin a tres días de competición en la Ciudad Deportiva del Granada C.F., colaborador especial de la cita.

Lo ha hecho imponiéndose 2-1 a un tenaz Oviedo, que no ha parado de buscar el empate en todo el partido. No obstante, los dos goles del Granada en la primera mitad de la primera parte, firmados por Álex Gómez y José María Mazuecos (Choco II), han dado sus réditos, aunque el resto de oportunidades que se han registrado a lo largo del encuentro no se llegaran a materializar. Por su parte, los asturianos sólo consiguieron superar la portería nazarí con el tanto marcado por Alejandro Norniella, pese al aumento de las embestidas en la segunda parte y gracias, en buena medida, a las acertadas intervenciones del cancerbero local, Rafa Avilés. “El fútbol ha sido justo con el mejor equipo; Granada ha demostrado desde el primer momento que era el equipo más compacto, el bloque más fuerte y el que mejor fútbol ha desarrollado”, ha valorado el capitán del Granada, Alberto Morales.

Los granadinos completan así un impecable torneo tras quedar primeros de grupo en la fase de liguilla con amplia solvencia, obteniendo un 9-0 contra Cádiz, un 3-0 contra Bizkaia, anterior campeón del torneo, y un 1-1 contra Valencia. El Oviedo se enfrentó a Madrid (2-0), Málaga (1-1) y Tenerife (0-0), valiéndole una victoria y dos empates para asegurarse su pase como cabeza de grupo. En semifinales, los nazaríes volvieron a mostrarse muy superiores frente a Madrid (5-1) y Oviedo doblegó a Valencia por 2-0. Por su parte, Valencia también ha conseguido subirse al podio, al vencer al Madrid (2-0) en el enfrentamiento para el 3º y 4º puesto disputado previamente a la final, completándose la tabla con Tenerife, Bilbao, Málaga y Cádiz.

Así, el equipo granadino ha sabido aprovechar la extraordinaria inercia adquirida durante el campeonato y el empuje que da jugar en casa para batir a los contrincantes y cerrar un torneo redondo, a nivel deportivo y de organización. “Ha sido un torneo emocionante, con la participación de ocho equipos, todos de un altísimo nivel, y la organización y el desarrollo del campeonato ha sido inmejorable”, ha comentado el decano del Colegio, Leandro Cabrera, agradeciendo el apoyo del Granada C.F., que ha puesta a disposición de la competición de sus instalaciones y personal técnico, y del resto de patrocinadores y entidades colaboradoras.

