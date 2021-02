El COVID-19, el cambio climático, la desglobalización y la automatización, cuatro oportunidades para el sector legal

El analista Jordan Furlong asegura que el foco de la innovación de los servicios profesionales debe ir acompañado de medidas para evitar perder calidad en los servicios. Además, el cliente pasará a ser un nuevo “partner” gracias a la colaboración constante, la construcción de procesos estandarizados o la integración de la tecnología, entre otros cambios.

Lefebvre, como empresa líder de España en información jurídica y soluciones práctica para el abogado, los asesores y la empresa, ha celebrado una jornada con Jordan Furlong, director de Law21 y reconocido analista y consultor especializado en la innovación y transformación del sector legal, bajo el título "What will lawyers do in the new legal economy?", donde se puso en relieve los retos y cambios que afrontará, próximamente, el sector jurídico.

Furlong comenzó su intervención asegurando que “la demanda del mercado ha cambiado y los proveedores de servicios profesionales ya no reciben el mismo volumen de trabajo del pasado. Los clientes han encontrado formas de reducir la cantidad de trabajo, de minimizar los riesgos, de automatizar, de externalizar y, en general, de eliminar problemas, oportunidades y retos similares que llevaban a cabo tradicionalmente los proveedores de servicios profesionales externos”.

Durante su exposición, Furlong subrayó que “en los últimos cinco años se ha vivido una aceleración por el lado de la demanda. Los clientes han encontrado formas de mejorar su rendimiento, están haciendo uso de los datos, midiendo y analizando y se han dado cuenta que pueden integrar nuevos procesos y no necesitan contratar a un profesional externo más caro”.

Furlong ha remarcado que estas tendencias continuarán y seguirán avanzando, pero también habrá que enfrentarse a problemas más globales como la COVID-19 que ha cambiado el mundo, el cambio climático, la desglobalización y el nivel de automatización, que va a transformar la economía a nivel mundial.

Para el analista canadiense, “de estos retos surgen oportunidades. Oportunidades para adaptar, rehacer, remodelar y replantear el objetivo de los profesionales, de los modelos de negocio y de las relaciones con los clientes. El futuro de los servicios profesionales unirá a los clientes y a los profesionales mediante la colaboración constante, la construcción de procesos estandarizados, la integración de la tecnología la producción de datos para medir y analizar en tiempo real y poder hacer ajustes sobre la marcha, el trabajo con enfoques multidisciplinares la focalización en las soluciones y la creación de confianza y transparencia en todo momento”.

Apuesta constante por la innovación en el sector

Con esta jornada, Lefebvre refuerza su permanente apuesta por la innovación en el sector legal y del asesoramiento profesional, ya que llevamos años analizando los cambios que se van produciendo en el entorno legal y las tendencias que van a impactar en el sector. Para la compañía, la innovación representa una oportunidad de crecimiento para los profesionales del sector jurídico y del asesoramiento profesional.

Además, se posiciona como referente principal gracias a la reciente constitución del Consejo Asesor del Observatorio Lefebvre de la Innovación. El órgano consultivo inicia su andadura con la incorporación de más de treinta expertos que destacan por su perfil innovador, su reconocida experiencia, su carácter emprendedor e implicación a la transformación digital con efectos sobre el mundo legal y de la asesoría profesional y aportarán un extraordinario valor a la misión del Observatorio y a Lefebvre.

Consejo Asesor del Observatorio Lefebvre de la Innovación

Estos son los miembros del Consejo Asesor: Alejandro Sánchez del Campo, Of counsel en Garrigues para temas de startups e innovación; Anna de Stefano, European Women of Legal Tech 2020, Business Angel, Startup Mentor & Advisor; Arnau Moranta, CEO Ilia Consulting Group; Barbara Román Méndez, Jefa en Nolegaltech; Camille Sztejnhorn, directora de innovación, Grupo Lefebvre Sarrut; Carmen Gil-Casares Gasset, socia Director Llorente & Gil-Casares; Esther Muñoz García, directora de Desarrollo de Negocio de Deloitte Legal; Eugenia Navarro, CEO TAMA PROJECTS; Gonzalo Fernández Martínez, CEO de Finutive; Isabel Iglesias Feal, Knowledge & LegalTech Advisor en Pérez-Llorca; Isabella Galeano, Head of Knowledge & LegalTech Advisor en Pérez-LlorcaLegal en Abertis Mobility Services; Javier Fernández–Samaniego, socio Director de Samaniego Law; Javier Ramírez, Vice President & Associate General Counsel, HP Inc; Jesús Lorente Ariza, socio de Seico Consultores; José Pedro Martín Escolar, CEO y Fundador del Centro de innovación de Despacho Profesionales; Luis Guerra, socio fundador de VASALTO; Maica Enrique. directora en GM Integra RRHH; Marc Ruis Parera, director Nacional de Despachos Profesionales en Sage; María José Lépez Alcocer, Cofounder en TimeNow for Accountants y directora Comercial en Profiture; Mario Díez Jiménez, socio Fundador de Qualitax Abogados & Consultores; Marlen Estévez Sanz, Partner Litigation & Arbitration Roca Junyent. Co-head Innovation Roca Junyent; Mónica Álvarez Flores, socia Directora de Álvarez Real; Mónika González Bernal, gerente AddiConsulting Asesores y Abogados; Pablo García Mexía, J.D. PH.D IConsultant-Head of Digital Law Herbert Smith Freehills; Pablo Marrero Fernández, socio Director de Biplaza, Paloma Llaneza, CEO de Razona LegalTech, directora Técnica eIDAS-TI de CERTICAR, y fundador de The LLaneza Firm; Sara Molina, Legal Management Consulting Deloitte Legal; Susana González Ruisánchez, Tech, Cybersecurity & Innovation Manager y ELECE legal; y Gloria Sánchez, directora de Transformación de Asesoría Jurídica del Banco Santander. Por parte de la compañía, se suman: José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre; Agustín Born, director de Comunicación de Lefebvre; Alberto Larrondo, director de Mercado Legal y Relaciones Corporativas de Lefebvre; Liliana Tamayo, responsable de innovación y marca de Lefebvre; y María de la O Martínez, directora de Mercado Asesoría de Lefebvre.

