El despacho de Salma Cantos incorpora a Víctor Almonacid

Al frente del área estratégica de asesoramiento a entes locales

La firma valenciana de abogacía SALMA CANTOS-DERECHO PÚBLICO acaba de anunciar la incorporación del jurista Víctor Almonacid para liderar el área estratégica del despacho en asesoramiento a administraciones y entes locales con el objetivo de anticiparse a los desafíos emergentes a los que se enfrentan estas organizaciones en un entorno cada vez más innovador y exigente.

Con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito municipal, Almonacid es secretario de administración local y cuenta con una reconocida labor como impulsor de la modernización y mejora de la administración pública. Ha trabajado como secretario general de ayuntamientos como Benissa, Picanya o Alzira en la Comunidad Valencia, así como en otras administraciones del territorio español.

Además, en los últimos años Almonacid se ha convertido en un referente, avalado por numerosas publicaciones, conferencias y reconocimientos, en el asesoramiento a entidades municipales y pionero en la intersección entre el derecho y la inteligencia artificial. También es director de innovación de la Fundación Novagob.

“Con esta incorporación queremos reforzar nuestra capacidad de ofrecer asesoramiento estratégico y especializado en derecho público, especialmente en el ámbito local, fortaleciendo aún más nuestro compromiso con la calidad, el rigor técnico y la visión práctica de cada asunto”, explica Salma Cantos, directora del despacho.

“Para mí es un honor y un ilusionante reto profesional unirme al equipo de Salma Cantos y contribuir a fortalecer su capacidad de ofrecer asesoramiento jurídico de alto nivel y especializado en derecho público, especialmente en el ámbito local”, apunta Víctor Almonacid, asesor jurídico del despacho.

Especializado en derecho administrativo y derecho digital, será calve para a la asistencia en cuestiones como la planificación estratégica, las nuevas tecnologías, la ciberseguridad o la inteligencia artificial aplicadas a las administraciones públicas.

La firma SALMA CANTOS-DERECHO PÚBLICO está ubicada en Valencia y está especializada en áreas como derecho administrativo, urbanismo y medio ambiente, y ofrece servicios tanto al sector privado en sus interacciones con la administración pública como al sector público en sus diversas formas. Desde su fundación, han trabajado con casos en España sobre urbanismo y obras públicas que han conseguido sentencias pioneras.

