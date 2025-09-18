El estudio Bullard Falla Ezcurra+ celebra 25 años y consolida su oficina en Madrid como puente entre Europa y América Latina

Para el cierre del 2025 se proyecta un crecimiento del 29%

La firma, reconocida por Chambers, GAR y GCR en arbitraje y regulación y competencia, ha convertido su sede madrileña en un hub para clientes europeos con intereses en América Latina.

El equipo en la oficina de Madrid ya cuenta con 10 profesionales, liderados por el socio Alfredo Bullard (Yale) con el apoyo de abogados con experiencia en firmas globales como Bruno Doig (Harvard, ex Cleary Gottlieb) y David Molina (MIDS Geneva, ex Three Crowns). A partir de octubre, se sumará Cristina Arizmendi (LL.M. Columbia, ex Arnold & Porter), reforzando el perfil internacional del área de arbitraje.

“España es una plataforma estratégica que no se limita a captar clientes españoles: nos permite servir y al mismo tiempo, proyectarnos a todo América Latina. Así no solo ha mejorado nuestro posicionamiento en Europa, sino en Latam”, afirma Alfredo Bullard, socio fundador de la firma.

Una forma distinta de ejercer el derecho

Lo que distingue a BFE+ es una manera de trabajar que trasciende lo estrictamente jurídico. La firma ha añadido a su experiencia en los aspectos legales del arbitraje, la regulación y la libre competencia disciplinas como la economía, la psicología y la neurociencia para mejorar el uso de destrezas legales. Como indicó Alfredo Bullard:

“No solo contamos con un área de consultoría integrada por economistas, que complementan nuestro trabajo legal, sino que recurrimos a otras disciplinas para, sin perder rigor jurídico, generar más impacto en el trabajo de nuestras distintas áreas. Lo interdisciplinario está en la esencia de la firma y es una de las fortalezas que traemos a nuestra oficina de Madrid”

Una celebración en Madrid con acento internacional

La conmemoración de los 25 años tendrá lugar el 25 de septiembre con un cóctel en el Real Casino de Madrid. El mensaje será integrador. BFE+ vino a Madrid para tender puentes. Y sin perjuicio del origen de la firma, su aspiración es contribuir a la consolidación de una autentica comunidad iberoamericana que aproveche mejor lo que nos une: una misma visión, una misma cultura y un mismo idioma.

