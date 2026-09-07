El Foro Gerencias Legales Ciudad de México 2026, celebrado el 3 de septiembre y organizado por Gericó Associates, reunió en Ciudad de México a general counsel, directores jurídicos, expertos en compliance, arbitraje y litigios y socios de firmas internacionales para analizar los principales retos que afrontan las empresas en México y Latinoamérica.

A lo largo de la jornada, los participantes abordaron cuestiones como las reformas constitucionales y su impacto en la seguridad jurídica de las inversiones, la judicialización de los riesgos ESG, la evolución de los servicios financieros y las fintech, el arbitraje comercial y de inversión, los nuevos estándares de gobernanza y las estrategias de cumplimiento y resiliencia corporativa en entornos de alto riesgo.

Uno de los principales mensajes que dejó el foro fue la necesidad de que las áreas jurídicas evolucionen desde una función centrada en la respuesta ante el riesgo hacia un papel más anticipativo y estratégico, integrado en la toma de decisiones del negocio.

El arbitraje comercial y de inversión ocupó uno de los espacios centrales del Foro, con especial atención al papel de México como sede para la resolución de controversias complejas.

Omar Guerrero, socio director de Hogan Lovells Cadwalader para su oficina de México, puso el foco en la importancia estratégica de la elección de la sede arbitral, la evolución tecnológica del arbitraje y la capacitación de los profesionales que intervienen en estos procedimientos: “Básicamente, trató del arbitraje y de las sedes arbitrales; de cómo la fortaleza de las instituciones arbitrales influye en las decisiones de inversión. Fuimos explorando distintos aspectos, como la influencia que está teniendo la tecnología en los procedimientos arbitrales; por qué México sigue siendo una gran sede de arbitraje; la importancia de tomar esa decisión estratégica; qué sucede durante el procedimiento; y la necesidad de formar a nuestra judicatura y mantener un diálogo permanente con ella. Sobre todo, debemos ser muy conscientes de la capacitación que necesitamos abogados, árbitros y usuarios de este instrumento, particularmente en cuestiones tecnológicas, para hacer de nuestro mecanismo arbitral una herramienta todavía mucho más eficaz”.

En esta misma línea, Sylvia Sámano, secretaria general del Centro de Arbitraje de México (CAM), destacó la experiencia y capacidad de México para asumir un papel cada vez más relevante en este ámbito: “Una de las principales conclusiones a las que llegamos es que el arbitraje constituye, sin duda, un procedimiento idóneo para resolver controversias. También destacamos que México es una sede con experiencia y profesionalismo, plenamente capacitada para ser designada como punto de resolución de este tipo de conflictos. En el ámbito del arbitraje de inversión, México está participando además en tratados que pueden marcar una pauta de cambio en la forma de resolver controversias entre inversionistas y Estados”.

La evolución del departamento jurídico hacia una función más estratégica y próxima al negocio fue otro de los mensajes transversales del encuentro.

Roberto Dipinto, General Counsel / Head of Legal, Compliance, ESG & Quality de Grupo IPS, destacó la existencia de retos comunes entre compañías de distintos sectores y la importancia de integrar al área legal desde el inicio de las decisiones empresariales: “Las problemáticas de los departamentos jurídicos son, en esencia, muy similares. Todos necesitamos que el área legal sea escuchada y reconocida como parte del grupo empresarial, y que participe en la toma de decisiones desde el día cero, tanto cuando comienza un nuevo negocio como cuando surge un problema jurídico. Más allá de la oportunidad de interactuar con otros profesionales, el gran aprendizaje es que compartimos retos comunes y que, si los abordamos entre todos, podemos reducirlos. Este tipo de encuentros nos permite conversar, intercambiar experiencias y trasladar después esas conclusiones a nuestras empresas y a nuestros equipos”.

Más allá de los contenidos, los participantes destacaron también el valor del encuentro como espacio para compartir experiencias entre departamentos jurídicos y firmas de abogados. Daniel del Río, socio de SMPS Legal en México, puso en valor precisamente la combinación de perspectivas que caracteriza al Foro: “El formato de este evento me parece muy interesante, ya que en todos los paneles participan tanto abogados in-house como abogados de firmas, lo que genera una interacción muy valiosa entre diferentes puntos de vista y permite analizar cada tema desde distintas perspectivas. Al mismo tiempo, el foro representa una excelente oportunidad de networking con empresas con las que uno todavía no tiene contacto o con las que no había tenido previamente la oportunidad de trabajar”.

Marc Gericó, socio director global de Gericó Associates, destacó que el encuentro pone de manifiesto una transformación en la relación entre los departamentos jurídicos y sus asesores externos: “Este Foro confirma que la relación entre los General Counsel y sus despachos está entrando en una nueva etapa. La IA elevará la capacidad interna de los equipos jurídicos, pero también elevará su exigencia: las firmas serán elegidas por su capacidad de anticipar riesgos, coordinar decisiones complejas y aportar criterio de negocio bajo presión. La confianza seguirá siendo personal; la continuidad de la relación dependerá de evidencia de valor”.

El encuentro reunió perspectivas procedentes de sectores como tecnología, automoción, energía, servicios financieros, industria, consumo, transporte, logística y servicios profesionales, poniendo de manifiesto la creciente transversalidad de la función jurídica y su conexión con las decisiones estratégicas de las compañías.

El encuentro contó con la participación como panelistas de Alberto Córdoba, socio de Von Wobeser y Sierra; Alejandra Gómez, gerente legal y secretaria general de Oleoducto Central S.A. - OCENSA; Alfonso Muñoz, socio de SMPS; Andrés Donoso, socio de Robalino; Aram Natanael Pérez, Senior Legal Manager de Smart Fit; Camilo Vásquez, presidente del Comité de Arbitraje de ICC Nueva León; Carlos M. Díaz, General Counsel de Grupo San Jacinto; Carlos Valenciano, Head of Legal CU Latam North & Caribbean de Ericsson; Christian Paredes, Field Compliance Officer de SAP México; Daniel Corominas, Legal Deputy Director de Nissan Motor Corporation; Edmundo Alcázar, Deputy Director Propiedad Intelectual/Publicidad/Privacidad de Walmart; Eduardo Rodríguez, General Counsel de Grupo Cobra; Enrique Riquelme, consejero de Von Wobeser y Sierra; Erika Díaz, General Counsel & Compliance Officer LATAM de L’Oréal; Flavio Castañeda, Legal & Public Affairs Director / Head of Security de J&T Express; Francisco Fuentes, General Counsel & Compliance Officer Mexico-US-Latam de Grupo Rotoplas; Francisco Pinilla, Vice President Legal, North LAC - Mexico, Central America and the Caribbean de Mastercard; Guillermo Larrea, socio de Hogan Lovells; Jorge Martínez, In-house Counsel de Giesecke & Devrient; Juan Francisco Torres-Landa, líder de la Práctica de América Latina de Hogan Lovells; Luis Palomino, socio de PFHR Abogados; Luis A. Perez, Chair, Latin America and the Caribbean Practice / Co-Office Managing Partner de Akerman; Marc Gericó, socio director global de Gericó Associates; Odeth Zepeda, General Counsel de Sizzling Platter de México S.A. de C.V.; Omar Guerrero, socio director de Hogan Lovells Cadwalader; Orlando Cabrera, asociado senior de Hogan Lovells Cadwalader; Oswaldo Arriaga, LATAM Legal Counsel de H&M; Óscar Salgado, gerente jurídico laboral de Smurfit Westrock; Patricia Rivas, Latin America Regional Director, Ethics and Compliance Officer de Bausch Health Companies Inc.; Rafael López, Regional Head of Legal and Compliance LATAM de Xiaomi Technology; Roberto Dipinto, General Counsel / Head of Legal, Compliance, ESG & Quality de Grupo IPS; Sandra Jiménez, gerente legal de Sinohydro Corporation Limited Sucursal del Perú; Samantha Beltrán, Regulatory governance & control international-global payments services de Bank of America; Sylvia Sámano, secretaria general del Centro de Arbitraje de México (CAM); y Thomas Herrera-Rambla Taylor, Head of Legal & Integrity de Hitachi Energy.

Con esta edición, Foro Gerencias Legales continúa consolidando espacios de encuentro para la alta dirección jurídica en Latinoamérica, conectando a responsables legales de grandes compañías, firmas de abogados e instituciones especializadas para abordar los retos que están transformando la función jurídica y su relación con el negocio.

El encuentro contó con el patrocinio de Von Wobeser, Akerman, Hogan Lovells Cadwalader, Robalino, BIGLE, SMPS y Palomino, Flores, Hernández Rodríguez Abogados, y con el apoyo institucional del Centro de Arbitraje de México y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

La edición de Ciudad de México refuerza así el posicionamiento del Foro como punto de encuentro para analizar, desde una perspectiva empresarial y regional, cómo las organizaciones pueden anticipar riesgos, fortalecer su resiliencia y convertir la función legal en un elemento cada vez más integrado en la estrategia corporativa.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos