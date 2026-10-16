El tribunal absuelve al acusado de un delito continuado de apropiación indebida

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto a un acusado de un delito continuado de apropiación indebida por disposiciones patrimoniales efectuadas como autorizado o cotitular de cuentas de su madre, pero lo condena al pago de 75.846 euros a la comunidad hereditaria de la víctima.

El tribunal, tras valorar los hechos probados -que acreditan numerosas retiradas y transferencias realizadas por el sospechoso desde cuentas pertenecientes a su madre, quien padecía demencia y fue declarada incapaz con posterioridad- considera acreditado el hecho delictivo, pero aplica la excusa absolutoria prevista en la redacción vigente al tiempo de los hechos (previsión que eximía de responsabilidad penal entre ascendientes y descendientes sin violencia ni intimidación), por lo que absuelve al acusado de la responsabilidad penal. Explica, asimismo, que la reforma posterior que excluye la excusa en supuestos de vulnerabilidad no es de aplicación retroactiva.

La Sala mantiene la responsabilidad civil derivada de las disposiciones acreditadas y fija la indemnización a favor de la comunidad hereditaria de la víctima en 75.846 euros.

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