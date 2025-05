El futuro pasa por un Estado federal asimétrico o por la autodeterminación de aquellas comunidades que insistan en promover un Estado confederal

Sobre el presente, pero también sobre el futuro como país se habló ayer tarde en la RAGJYL de la mano del conferenciante Juan José López Burniol, quien analizó “La deriva confederal de España. Defensa de la Constitución”.

En su intervención, López Burniol recordó que el “problema político que viene dominando la vida pública española desde hace más de un siglo es el problema territorial, planteado por los nacionalismos periféricos”. Cada vez que España recupera la libertad, añadió el experto, así como aconteció con la Segunda República, después de la Dictadura del general Primo de Rivera, y durante la Transición, después de la dictadura del general Franco, este problema se convierte en el más acuciante. “Azaña quiso resolverlo como el problema político que es y, según reconoció en el exilio, fracasó totalmente”. Lo mismo intentó la Transición, explicó el conferenciante, “y el resultado final está por ver”.

Sobre el devenir catalán, rememoró López Burniol, fue Pascual Maragall quien promovió una Segunda Transición con la reforma del Estatuto de Cataluña, lo que desembocó en un Estatuto impugnado ante el Tribunal Constitucional, cuya sentencia provoco el inicio de un "procés" con final traumático: leyes de desconexión, proclamación e inmediata suspensión de la independencia, juicio, condena, indulto y amnistía de los protagonistas.

Hoy, recordó ”está en marcha un segundo 'procés', que no persigue la independencia de Cataluña, sino ‘echar’ a España de Cataluña”. Para el jurista, “este segundo 'procés' se desenvolverá en tres etapas, las dos primeras ya en curso. “La primera con la exaltación de la plurinacionalidad. La segunda con el establecimiento de relaciones bilaterales entre cada una de las nacionalidades o "naciones históricas" y el Estado”. La tercera, completó, “será la mutación constitucional hacia un Estado Confederal”. Lo que supone, afirmó el conferenciante, “el final de España como entidad histórica, como proyecto político y como ámbito de solidaridad primaria e inmediata, en el que todos los españoles sean iguales”.

Todo ello, concluyó López Burniol, sólo deja dos opciones de futuro. La primera, que todas las comunidades acepten un Estado federal simétrico por la que hace a sus relaciones con el Estado, y asimétrico por lo que hace a sus competencias, por las diferencias existentes entre ellas en materia -por ejemplo- de idioma o régimen fiscal. La segunda, que las comunidades que insistan en promover un Estado confederal imposible tengan la posibilidad de autodeterminarse.

Juan José López Burniol es académico numerario de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña, presidente de la Fundación Noguera, ex vicepresidente de la Fundación “La Caixa” , ex decano del Colegio Notarial de Cataluña y ex vicepresidente del Consejo General del Notariado de España.

La conferencia de hoy forma parte del ciclo que anualmente pone en marcha la RAGJYL en colaboración con el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, el Ilustre Colegio Notarial de Galicia y ABANCA.

