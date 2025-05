Reducción de la burocracia en el desplazamiento de trabajadores en la UE

Se espera que el Reglamento reduzca la carga administrativa de las empresas, al digitalizar completamente la presentación de las declaraciones de desplazamiento, y de las autoridades nacionales, al facilitar el control del cumplimiento de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.

Un «trabajador desplazado» es un trabajador enviado por el empresario para prestar un servicio en otro Estado miembro con carácter temporal.

La posición del Consejo mejora la interfaz en línea añadiendo nuevas funciones, aclara los requisitos del formulario único de declaración y ofrece más detalles sobre cómo se utilizarán los datos personales del formulario.

Mejores funcionalidades

Un cambio clave en la posición del Consejo es la introducción de una nueva funcionalidad en la interfaz pública, que permitirá a los proveedores de servicios cargar los documentos pertinentes para el desplazamiento de trabajadores. Esto sustituirá a las declaraciones nacionales de desplazamiento preexistentes para los Estados miembros que decidan adoptar la interfaz. El sistema también incluye funciones para la validación técnica de los datos, la comunicación entre las autoridades competentes y los proveedores de servicios y el acceso de los trabajadores desplazados a extractos electrónicos de sus declaraciones, respetando al mismo tiempo las normas de protección de datos personales.

Formulario normalizado

Los Estados miembros que decidan utilizar la interfaz pública deberán notificarlo a la Comisión al menos con seis meses de antelación y no podrán imponer requisitos adicionales para el desplazamiento de declaraciones más allá de los estipulados por el Reglamento. No obstante, podrán solicitar más información a efectos de inspección. Para los Estados miembros que no utilicen la interfaz, el sistema público proporcionará enlaces a los sitios web nacionales de las declaraciones. El formulario estándar para la presentación de declaraciones se ajustará a las categorías de datos previstas en el Reglamento, pero los Estados miembros podrán solicitar que no se les facilite determinada información.

Protección de datos personales

En cuanto a los datos personales, el enfoque general aclara que los datos personales de los representantes pertinentes pueden tratarse y conservarse en el ámbito de la categoría del proveedor de servicios. También permite periodos de conservación superiores a los 36 meses habituales en determinadas legislaciones nacionales.

La posición del Consejo pide que la Comisión, en la evaluación que hará cinco años después de la aplicación del Reglamento, considere la posible inclusión de declaraciones de terceros países. Para simplificar aún más las obligaciones de los proveedores de servicios, la evaluación también debería estudiar la forma de integrar la declaración de desplazamiento con el proceso del documento portátil A1. El A1 es el documento que certifica la legislación de seguridad social aplicable a un trabajador que ejerce actividades en más de un Estado miembro.

Próximos pasos

La orientación general acordada hoy formaliza la posición negociadora del Consejo. Proporciona a la Presidencia del Consejo un mandato para las negociaciones con el Parlamento Europeo, que comenzarán tan pronto como el Parlamento adopte su posición.

Antecedentes

Según la autoridad laboral europea, se calcula que en la UE hay aproximadamente 3,6 millones de desplazamientos que afectan a unos 2,6 millones de trabajadores. Alrededor de 1,2 millones de trabajadores están activos en dos o más Estados miembros.

La Comisión calcula que las empresas pueden ahorrar un 73% del tiempo necesario para cumplimentar la declaración de desplazamiento utilizando el formulario electrónico normalizado, en comparación con el tiempo medio requerido actualmente en toda la UE, y el ahorro de costes por la reducción de la carga para los proveedores de servicios que desplazan trabajadores se estima en un 58% en comparación con la situación actual, incluso con la participación de un número limitado de Estados miembros. Si los 27 Estados miembros decidieran sumarse a esta iniciativa, la reducción de cargas a escala de la UE aumentaría hasta el 81% en comparación con la situación de referencia actual.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos