El Global Anti-Counterfeiting Group reconoce la contribución de la Policía Nacional en la lucha contra las falsificaciones

Estos premios reconocen la labor y el esfuerzo de profesionales, organizaciones y empresas a nivel internacional en la lucha contra las falsificaciones.

El Cuerpo Nacional de Policía ha sido galardonado en París por los Global Anti-Counterfeiting Awards de este año en la categoría de “Organismo Público Nacional”.

La Policía Nacional española ha ganado este año uno de los reconocimientos que otorga el Global Anti-Counterfeiting Group por su “destacada contribución” en la lucha contra la falsificación y la piratería, su labor en la cooperación internacional y su actividad en la colaboración público-privada para la defensa de la propiedad industrial y la protección de los ciudadanos.

El Global Anti-Counterfeiting Group (GACG), organización internacional de la que la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) es vicepresidenta, ha hecho entrega de los galardones de la 25º edición de sus premios, en la que se ha reconocido la labor del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en la lucha contra las falsificaciones y la protección de la propiedad industrial.

Falsificación y piratería

El jurado ha señalado su notable compromiso en la lucha contra la falsificación y la piratería en España, destacando su labor a través de sus unidades especializadas que han liderado y participado en numerosas operaciones con las que se han incautado grandes cantidades de productos falsificados y se han desmantelado redes criminales que operaban a nivel nacional e internacional.

Asimismo, se ha valorado el trabajo activo que realiza el CNP con organismos europeos e internacionales como Europol, INTERPOL y OLAF en operaciones transfronterizas contra la falsificación, contribuyendo a una respuesta global coordinada al comercio de productos falsificados.

En este sentido, destacan sus actividades en el marco de EMPACT, gracias a las que la Policía Nacional ha contribuido a fortalecer la coordinación operativa, mejorar el intercambio de inteligencia y promover acciones conjuntas con otras autoridades policiales europeas. “Estos esfuerzos han desempeñado un papel fundamental en el aumento de la eficacia de las investigaciones sobre falsificación y piratería, así como en el fortalecimiento de la relevancia estratégica de los delitos contra la propiedad industrial e intelectual en la lucha contra el crimen organizado”, ha señalado Gerard Guiu, director general de ANDEMA y vicepresidente del GACG.

Protección de la propiedad industrial

El GACG también ha subrayado la colaboración y relación del CNP con el sector privado a través de campañas de sensibilización, sesiones de formación para los agentes y la participación en seminarios y conferencias con el objetivo de compartir buenas prácticas y herramientas para fomentar la eficiencia en la protección de la propiedad industrial.

“Este modelo de cooperación público-privada ha demostrado ser altamente eficaz para fortalecer la capacidad de investigación, facilitar el intercambio de información entre los titulares de marcas y las autoridades policiales, y apoyar el trabajo operativo realizado en el marco de EMPACT. Para nosotros, como asociación española y vicepresidenta del GACG, es un orgullo que una institución española haya recibido un premio que se otorga a nivel internacional que contempla una red de más de 40 países”, ha destacado Guiu.

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