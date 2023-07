El Gobierno propone que España sea la sede mundial de una futura agencia internacional de IA

Nadia Calviño, ha instado a Pedro Sánchez, a que, en caso de seguir gobernando, proponga en la próxima reunión de las Naciones Unidas la creación de una agencia internacional de inteligencia artificial (IA) y, además, que ponga sobre la mesa la posibilidad de que España albergue su sede mundial.

La vicepresidenta primera ha trasladado a Sánchez esta propuesta en el marco del ciclo de conversaciones públicas organizada por el PSOE entre el presidente y los miembros socialistas del Ejecutivo, un encuentro en el que la ministra de Economía ha destacado que España tendrá la primera Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la cual se ubicará en A Coruña.

"Yo te propondría, presidente, --ha sido una idea de mi equipo--, que si vas a la reunión de Naciones Unidas, que lo propongas tú, que se cree una agencia internacional (de IA). Yo sé que ya lo estuviste sondeando con el presidente (de Estados Unidos) Biden en la reunión, pero yo creo que tienes que proponerlo y además proponer que España puede ser la sede de esa agencia internacional", ha indicado Calviño.

"No me dijo que no", apostilló Sánchez en relación al comentario de Calviño acerca del encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el que se puso sobre el tapete la posibilidad de crear una agencia internacional de inteligencia artificial.

En este contexto, la ministra ha resaltado que la creación de una agencia internacional de IA responde a la misma lógica que cuando los países se pusieron de acuerdo en torno al potencial de la energía atómica.

"Creo que igual que se hizo la agencia de la energía atómica cuando se dieron cuenta los países de que era una potencia que había que controlar a nivel mundial, creo que este es el momento de que tratemos de tener un marco a nivel global (sobre IA) porque por mucho que hagamos en España, o incluso en Europa, si el resto de las superpotencias tecnológicas siguen avanzando en otra línea, el mundo va en una dirección equivocada. Y es clave ahora mismo aliarnos todos", ha opinado Calviño.

Por otro lado, la titular de Economía ha indicado que una de las prioridades durante la presidencia española de la Unión Europea --que arrancó el 1 de julio y se prolongará hasta finales de año-- será la aprobación del reglamento europeo de la IA.

En ese sentido, desde el Gobierno se defiende un "enfoque humanista" de esta tecnología para preservar los "derechos y valores democráticos" de Europa.

Álvarez-Pallete propuso lo mismo

En cuanto a la posibilidad de crear una agencia internacional de IA, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ya puso sobre la mesa esta opción el pasado mayo.

En su intervención en un foro, destacó la necesidad de crear un organismo de estas características para "acordar los límites de esta tecnología", así como para "garantizar" el avance de sus beneficios y minimizar sus riesgos.

El directivo explicó que se trataría de un "foro global de cooperación científica y técnica" para sentar las bases de "este nuevo mundo", tal y como se hizo en su momento con el desarrollo de la energía atómica, ejemplificó el directivo con el mismo argumento que ha utilizado Calviño este miércoles.

"Cuando nos enfrentábamos a la emergencia de las tecnologías nucleares había mucho miedo y se podían hacer muchas cosas y no todas ellas eran aceptables. Hizo falta un pacto, llegar a un acuerdo global. Y lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial", aseveró ya en mayo Álvarez-Pallete.

