El Gobierno sugiere un mayor control interno de la contratación en la Tesorería de la Seguridad Social

PSOE y Sumar han sugerido llevar a cabo un mayor control interno de la contratación que lleva a cabo la Tesorería General de la Seguridad Social para su funcionamiento, especialmente en lo que se refiere al apartado de la subcontratación que hacen las empresas adjudicatarias de los contratos.

Esta propuesta se plasma en sendas propuestas de resolución que las formaciones han registrado al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de la contratación celebrada por la Tesorería General de la Seguridad Social en el ejercicio de 2022.

En estos escritos, que se votarán en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y a los que ha tenido acceso Europa Press, ambos partidos piden un mayor control de los contratos que adjudica la Tesorería por cuestiones de obras, suministro y servicios, habida cuenta de que el organismo fiscalizador alertó de que se produce una ausencia de comunicación al órgano de contratación sobre la subcontratación por parte de la empresa adjudicataria.

En este contexto, el PSOE insta a la Tesorería de la Seguridad Social "a reforzar el control de la subcontratación durante la ejecución de los contratos, especialmente de los pagos realizados por la empresa adjudicataria a los subcontratistas".

Por su parte, Sumar plantea lo mismo y apostilla que ese control se realice especialmente en lo que se refiere a los pagos realizados por la empresa adjudicataria a los subcontratistas, pues considera que es "una buena práctica ya que se trata de una medida en beneficio y apoyo de las pymes".

Mayor transparencia

De su lado, el PP también ha pedido una mayor transparencia en el organismo de la Seguridad Social, pero la petición se la ha trasladado al Ejecutivo pidiendo exactamente que los pliegos de cláusulas administrativas particulares establezcan procedimientos específicos de control de la subcontratación.

La idea de estos pliegos, explica el PP, es poder conocer con precisión la parte subcontratada, la identidad y aptitud de los subcontratistas y el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte del contratista principal.

También instan al Gobierno a reforzar los sistemas de control interno de los órganos de contratación, con el fin de garantizar la integridad, exactitud y coherencia de la información incluida en las relaciones certificadas de contratos y en los extractos de expedientes remitidos al Tribunal de Cuentas.

Por último, Vox insta al Gobierno y a la Tesorería de la Seguridad Social a incrementar los controles internos necesarios en aras de favorecer la máxima transparencia y publicidad de su actividad contractual en particular en lo que se refiere a la información sobre subcontratación.

