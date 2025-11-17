El ICAM lanza el Plan Cuota Cero

Formación gratuita para la abogacía madrileña y compromiso cumplido del Programa de Gobierno

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha presentado el lanzamiento oficial del Plan Cuota Cero, en un desayuno informativo con medios de comunicación.

Se trata de una ambiciosa iniciativa que transforma la cuota colegial en una herramienta de retorno directo para la abogacía madrileña, facilitando el acceso gratuito a formación jurídica a través del Centro de Estudios del ICAM.

Esta medida, contemplada como una de las principales promesas del programa de gobierno de la Junta del ICAM, reafirma su compromiso con una gestión útil, transparente y centrada en el colegiado.

“Con el Plan Cuota Cero transformamos un deber en una oportunidad real para el colegiado. No se trata solo de facilitar formación gratuita, sino de redefinir la relación entre la abogacía y su Colegio. La cuota vuelve a los colegiados y colegiadas en forma de conocimiento, especialización y crecimiento profesional. Este era uno de los grandes compromisos con los que llegamos a la Junta. Hoy es un compromiso cumplido”, ha declarado Eugenio Ribón.

Además, el programa amplía el acceso a la formación continua y elimina barreras económicas que podían dificultar la actualización de conocimientos, favoreciendo la equidad y el desarrollo profesional de toda la abogacía madrileña.

“Queremos que cada colegiado sienta que su cuota no es un gasto, sino una inversión. Que vea en el ICAM no solo una institución, sino un aliado real para avanzar en su carrera”, concluye Ribón.

¿Cómo funciona el Plan Cuota Cero?

La cuota colegial se transforma en formación. El Plan Cuota Cero permite a los colegiados/as ejercientes y no ejercientes recibir cada año un saldo equivalente al importe neto de su cuota colegial, que se reinvierte directamente en formación jurídica especializada.

El Plan Cuota Cero permite a los colegiados/as ejercientes y no ejercientes recibir cada año un saldo equivalente al importe neto de su cuota colegial, que se reinvierte directamente en formación jurídica especializada. Fácil, automático y sin coste adicional. Los colegiados/as solo tienen que inscribirse en el curso deseado y aplicar el beneficio del plan: el descuento se realiza automáticamente, sin gestiones ni solicitudes. El sistema aplica el saldo disponible directamente desde el Área Reservada del colegiado.

Los colegiados/as solo tienen que inscribirse en el curso deseado y aplicar el beneficio del plan: el descuento se realiza automáticamente, sin gestiones ni solicitudes. El sistema aplica el saldo disponible directamente desde el Área Reservada del colegiado. Transparente y accesible. Cada profesional puede consultar en cualquier momento su saldo disponible, así como las formaciones en las que ha aplicado su crédito.

Cada profesional puede consultar en cualquier momento su saldo disponible, así como las formaciones en las que ha aplicado su crédito. Una auténtica inversión en conocimiento. El objetivo es claro: impulsar la formación continua, facilitar el acceso a contenidos de calidad y convertir la colegiación en una auténtica inversión profesional.

Todo ello está disponible en una web clara, visual y fácil de usar, desarrollada inhouse por el equipo de Transformación Digital del ICAM:

Más que una medida formativa: un cambio de paradigma colegial

Se trata, en definitiva, de una iniciativa pionera en el ámbito colegial que impulsa la formación continua, refuerza la cohesión profesional y consolida al ICAM como una institución cercana, moderna y alineada con las necesidades reales de la abogacía madrileña.

