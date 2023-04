El impacto de la Inteligencia Artificial generativa en los equipos legales

El 27 de abril, de 9h a 10:30h, Esade Law School en colaboración con Lawyers for Projects y Lefebvre organizan esta jornada para hablar sobre la Inteligencia Artificial generativa y sus aplicaciones.

El sector legal ya no ve la tecnología como una mera opción, sino como una necesidad, y las asesorías jurídicas de empresa como las firmas de abogados se están dando cuenta de las oportunidades que ofrece su uso.

Desafortunadamente, el proceso de transformación digital del sector legal aún se encuentra en sus primeros pasos. Por esta razón, el sector ahora se enfrenta a un nuevo reto: la incorporación de la inteligencia artificial generativa.

ChatGPT, desarrollado por OpenAI, es uno de los sistemas más populares con más de 100 millones de usuarios mensuales. Esta herramienta resulta de gran interés para el sector legal, debido a su capacidad para generar contenido como contratos, argumentos, análisis de documentos complejos, etc. Google también ha presentado su chatbot de inteligencia artificial, Bard.

La inteligencia artificial generativa puede ayudar a los equipos legales a trabajar de manera más eficiente y centrarse en temas estratégicos. Sin embargo, el desconocimiento y el miedo frente a estas herramientas conllevan a muchos a ser reticentes a la hora de implementar sistemas tecnológicos que, sin duda, marcarán el futuro de la abogacía.

Sobre esta materia hablarán expertos en Barcelona, entre ellos María de la O Martínez, Head of Innovation de Lefebvre Sarrut Group, el próximo 27 de abril de 9h a 10:30h.

Programa

08.30h | Recepción de los asistentes

Se servirá desayuno

09.00h | Bienvenida y presentaciones

Eugenia Navarro, profesora de Estrategia y Legal Operations de Esade Law School

09.15 | Mesa de debate

Juan A. de Rueda, vicepresidente de Legal Iberian Business Unit en Coca-Cola European Partners

Daniel López, director de Asesoría Jurídica Corporativa de VidaCaixa

María de la O Martínez, Head of Innovation de Lefebvre Sarrut Group

Jorge Monclús, Head of Legal and Compliance de Rakuten TV

Modera: Laia Moncosí, CEO de Lawyers for Projects

10.15h | Turno de preguntas

10.30h | Cierre y despedida

Eugenia Navarro, profesora de Estrategia y Legal Operations de Esade Law School

