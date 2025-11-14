El martes 18 se constituirá en el Congreso la ponencia sobre la pasarela al RETA

Así lo ha a anunciado el el portavoz adjunto del Grupo Socialista Javier Alfonso Cendón

El próximo martes se constituirá en el Congreso de los Diputados la ponencia de la Proposición de Ley de modificación de la Seguridad Social sobre mutualidades alternativas, ha anunciado el el portavoz adjunto del Grupo Socialista Javier Alfonso Cendón.

Cendón se comprometió el pasado martes con el presidente de la Abogacía Salvador González a buscar el consenso para aprobar la pasarela al RETA antes de fin de año . Y se mostró convencido de que se podría concluir antes de finalizar el año la reforma que hará posible la Pasarela al RETA para miles de mutualistas.

El portavoz socialista afirmó el jueves en X que la constitución de esta ponencia se trata de «un paso más para reforzar derechos, dar seguridad jurídica y avanzar hacia un sistema más justo y equilibrado»,

Tras el cierre del periodo de enmiendas, el pasado 24 de septiembre, tan solo resta que inicien su labor los diputados designados que formarán la ponencia encargada de redactar el texto definitivo. Existe un amplio consenso político sobre la importancia de alcanzar cuanto antes una solución para los miles de mutualistas que reclaman la Pasarela, pero los diferentes grupos discrepan sobre la concreción de las condiciones en que deberá realizarse el paso desde las mutualidades al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

El pleno de la Abogacía aprobó el pasado viernes una declaración institucional instando al Congreso a finalizar esta reforma, señalando que desde 2023 son casi 5.000 los colegiados que han alcanzado la edad de jubilación y en los próximos ejercicios varios miles llegarán también a esa edad, por lo que serán muchos los que se verán obligados a prolongar su actividad profesional si no se aprueba la pasarela al RETA.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos