El Notariado concede al rey Felipe VI el ‘Premio Fides Grandes Valores’

En reconocimiento a su trayectoria ejemplar como Monarca al servicio de España y del Estado de Derecho

Fundación Notariado trasladó a la Casa Real su decisión de distinguir al Rey con el ‘Premio Fides Grandes Valores’, galardón que fue aceptado, y que le será entregado por el Pleno del CGN y el director General de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy Marqués, en audiencia concedida por Su Majestad este próximo viernes.

Se trata de una escultura en bronce denominada Equilibrio realizada por la joven artista aragonesa Estela Ferrer, que simboliza el movimiento de dos ramas que se rodean y abrazan: la convivencia y el respeto, y que coexisten en armonía e igualdad.

Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta de ambas instituciones ha declarado: “Desde el Notariado español nos sentimos muy honrados de que Su Majestad haya aceptado convertirse en nuestro primer galardonado. Consideramos que su Persona reúne los valores que defendemos los 2.800 notarios que, como como parte de los poderes del Estado, proporcionamos la legalidad, la justicia y la seguridad jurídica preventiva que ampara la Constitución.

La denominación del Premio incluye el término latino Fides, una de las virtudes públicas romanas, que representa la confianza que los ciudadanos depositan en la fe pública notarial para las más preciadas decisiones de su vida personal, familiar o patrimonial. Nihil Prius Fide es su lema - Nada antes que la fe pública, o Nada antes que la confianza -. Una Fides asociada indisolublemente a los valores de autenticidad, verdad, legalidad y justicia, que definen la función notarial.

Fundación Notariado tiene como misión la contribución del Notariado al progreso social, económico y cultural de la sociedad española, con especial atención a los valores humanos, su progreso y perfeccionamiento. Fue constituida en 1995 por el Consejo General del Notariado. formado por los decanos de todos colegios notariales de España, que, a su vez, agrupan a los aproximadamente 2.800 notarios españoles.

