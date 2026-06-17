El Notariado y ATA estrechan su colaboración institucional

El Consejo General del Notariado y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA firman un convenio para impulsar iniciativas conjuntas, promover servicios de interés para los autónomos y los notarios y reforzar su interlocución institucional en España y Europa.

La presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Lorenzo Amor Acedo, han firmado un convenio de colaboración destinado a reforzar la cooperación entre ambas instituciones y a desarrollar iniciativas conjuntas.

Entre las principales líneas de actuación destaca el acceso de los emprendedores a la Sede Electrónica del Notariado, a través de https://www.portalnotarial.es/, donde podrán elegir al notario que prefieran y solicitarle la prestación online de actos societarios, desde la constitución de sociedades, al nombramiento de cargos, ceses, apoderamientos mercantiles, ampliaciones y reducciones de capital, modificaciones de estatutos, cambios de domicilio o liquidaciones, entre otros. También podrán realizar online otros actos como pólizas mercantiles, el otorgamiento de determinados poderes y sus revocaciones, cartas de pago, cancelaciones de garantías y testimonios de legitimación de firmas.

Asimismo, explica Concepción Barrio, “podrán saber qué escrituras públicas han otorgado en los últimos veinte años y ante qué notarios y solicitarnos copias electrónicas de las mismas. Todo ello con la mayor garantía, ya que hemos obtenido el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en categoría alta, que acredita el máximo nivel de protección de nuestros sistemas de información, bases de datos, plataformas y portales digitales”.

El convenio contempla igualmente la prestación de asesoramiento e información especializada a los notarios a través de la Oficina Virtual del Autónomo de ATA. Los notarios que lo soliciten podrán acceder a orientación y resolución de consultas en materias laborales, fiscales y contables, así como a información actualizada sobre ayudas públicas nacionales, autonómicas, locales y europeas relacionadas con el inicio de actividad, el autoempleo, la contratación de trabajadores, la consolidación empresarial, la modernización y la digitalización.

Para Lorenzo Amor “un notario es certeza, tranquilidad y seguridad para cualquier autónomo y pequeño empresario. En los momentos más delicados contar con el respaldo de estos profesionales es un bote salvavidas para muchos autónomos. Sin los notarios habría mucha burocracia que sería insalvable. Pero no nos olvidemos, que también son autónomos y que necesitan que su voz se oiga en las Administraciones. Esta colaboración con el Consejo es necesaria y desde ATA asumimos el compromiso con toda la responsabilidad”.

Otro de los aspectos relevantes del acuerdo es la participación del Consejo General del Notariado en grupos de trabajo y comisiones de CEOE relacionados con la actividad profesional, así como la interlocución con otras organizaciones y entidades de interés integradas en la patronal empresarial. Del mismo modo, ATA facilitará al CGN canales de interlocución a nivel europeo a través de su participación en SMEunited, la organización empresarial que representa los intereses de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos ante las instituciones de la Unión Europea.

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